Arriva la prima fumata nera per il Quirinale. Tra veti incrociati e schede bianche: il Parlamento ha archiviato la prima votazione (leggi l’articolo – qui la diretta della prima giornata) per l’elezione del successore di Sergio Mattarella. Oggi il quorum per far scattare l’elezione del capo dello Stato era di 672 voti, pari ai 2/3 dei componenti del Parlamento integrato dai delegati delle Regioni (qui lo speciale della Camera). Dopo il terzo scrutinio sarà sufficiente, invece, la maggioranza assoluta. In vista del bis di domani fervono, intanto, le trattative tra i partiti.

Durante la prima votazione sono state espresse preferenze per Mattarella, Berlusconi, Maddalena e Bossi. Ma anche per il direttore di Chi e conduttore del Grande fratello, Alfonso Signorini, per lo storico Alessandro Barbero, per il conduttore de La zanzara, Giuseppe Cruciani, per il patron della Lazio Claudio Lotito, ma anche per Amadeus, Piero Angela e Bruno Vespa.

