Funerali di David Sassoli in diretta: presenti Draghi, Fico e Casellati. Dall’Ue arrivano Von der Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola

Funerali di Stato per il Presidente dell’ex Parlamento europeo, David Sassoli, morto l’11 gennaio in seguito a una malattia. Dopo gli onori militari e un minuto di silenzio, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli di Roma, è quindi iniziata la funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, e concelebrata dall’Arcivescovo di Firenze, il Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma, il Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta.

All’interno della Chiesa sono ammesse massimo 300 persone, ma sono stati installati alcuni maxi schermi all’esterno per permettere al pubblico di assistere ugualmente alla Messa in suffragio di David Sassoli. Oltre ai familiari dell’ex Presidente del Parlamento europeo, sono presenti le massime cariche dello Stato italiano e dell’Unione Europea.

Funerali di David Sassoli: chi partecipa?

Ai funerali di David Sassoli partecipano, fra gli altri, le principali autorità italiane ed europee. Sono presenti nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il Presidente della Camera, Roberto Fico; il Presidente del Consiglio, Mario Draghi; quello della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, e numerosi Ministri e membri del Governo, oltre al Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

Partecipano inoltre al funerale alcune cariche europee: dalla Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, al Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e ovviamente anche la Vice Presidente vicaria del Parlamento europeo, di cui Sassoli era Presidente, Roberta Metsola.

Gli elogi funebri per David Sassoli

Già all’indomani della morte di David Sassoli e alla camera ardente, allestita presso il Campidoglio nella giornata del 13 gennaio, molti sono stati gli elogi funebri, anche sui social, per l’ex Presidente del Parlamento europeo da parte dei rappresentati istituzionali, politici e dei giornalisti che lo conoscevano. Al termine della funzione religiosa sono previsti ulteriori discorsi di commiato.