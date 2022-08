Gas, pressing sul Governo per un nuovo decreto

Sul gas il Governo intende stanziare 10 miliardi per prolungare al 31 dicembre il credito di imposta del 25% e per evitare nuovi aumenti.

Se le grandi imprese dell’energia continueranno a eludere la tassa sugli extra profitti, introdotta con il primo decreto “Aiuti” approvato a maggio, l’erario perderebbe 9 dei 10,5 miliardi di gettito previsto.

Ed è proprio di 10 miliardi la cifra che il Governo intende stanziare per prolungare fino al 31 dicembre il credito di imposta del 25% per le imprese e per evitare che dal 20 settembre, cioè quando scadrà il decreto attualmente in vigore, il prezzo dei carburanti torni a salire.

Salvini sposa la proposta di Calenda di una pax elettorale per consentire al governo di adottare misure urgenti contro il caro-bollette

Intanto la proposta del leader di Azione, Carlo Calenda, di chiedere una pax elettorale per consentire al governo di adottare misure urgenti contro il caro-bollette, piace anche al segretario della Lega, Matteo Salvini, mentre prosegue il pressing dei partiti sul premier Mario Draghi perché si arrivi a varare un nuovo decreto sul gas.

Giorgetti: “Bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo”

“Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri. Credo di essere stato il primo a sollevare il problema dell’energia più di un anno fa. Oggi – ha detto al Corriere il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti – bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale”.

“Mi pare che Matteo Salvini – sottolinea l’esponente della Lega – abbia visto giusto nel chiedere un armistizio in campagna elettorale. Tutti devono porsi il problema di come affrontare questo frangente. E anche con il sostegno della Lega questo governo – a saldi di bilancio invariati – ha varato moltissime misure, inclusa una di cui non si parla abbastanza: il bonus sociale rafforzato al quale possono accedere famiglie con un reddito Isee fino 12 mila euro e di 20 mila euro se ci sono quattro figli a carico, che si aggiunge a quelli già previsti per persone vulnerabili con più di 75 anni e per i disabili. La misura prevede sconti in bolletta. Abbiamo semplificato molto la procedura, ma occorre che le famiglie che non hanno già un’attestazione Isee la richiedano. Il resto è automatico. Va data la massima pubblicità a questa misura”.

“Rischiamo di avere bollette insostenibili. Il problema nasce da prima della guerra, ma la guerra l’ha esasperato. Per moltissime imprese italiane sta venendo meno la convenienza a riaprire”, sottolinea ancora il ministro dello Sviluppo economico.

“L’Italia chiede un tetto europeo al prezzo del gas e di sganciare quest’ultimo dalle tariffe elettriche”: Sul tetto “sono pessimista. L’atteggiamento contrario di Germania e Olanda, benché ingiustificabile, non cambia. Invece ci sono aperture da parte tedesca per liberare i prezzi dell’elettricità da rinnovabili, molto più bassi, da quelli del gas. Ne ho parlato di recente anche con Robert Habeck, il ministro dell’Economia di Berlino”.

“Ogni Paese ha possibilità diverse – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ma anche da noi qualcosa andrà fatto. L’alternativa è semplice: tante aziende avranno più interesse a fare cassa integrazione che a riaprire a settembre. L’impatto generale sulla ricchezza del Paese rischia di essere molto maggiore del costo di qualunque misura di sostegno”.

