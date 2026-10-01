Ormai si parla poco e niente della Striscia di Gaza, nonostante i raid israeliani non siano del tutto cessati, eppure pochi si rendono conto della portata della devastazione causata da anni di bombardamenti. A cercare di riportare l’attenzione sul dramma dei palestinesi è l’ultimo articolo del Guardian, nel quale sono state pubblicate immagini tratte da Google Maps che mostrano la portata della distruzione provocata da tre anni di guerra.

Stando a quanto riferisce il quotidiano britannico, le immagini risalgono a giugno di quest’anno e mostrano enormi accampamenti di tende, per lo più concentrati lungo le aree costiere. Spettrale lo scenario visibile presso il principale porto di Gaza, dove un tempo c’era un continuo via vai di persone e che oggi risulta gravemente danneggiato e ormai privo dei pescherecci.

Non va meglio neanche a Gaza City, dove, tra cumuli di macerie difficilmente quantificabili, sono ben pochi gli edifici rimasti in piedi. In compenso, negli spazi aperti e ancora vagamente utilizzabili compaiono baracche e tende di fortuna abitate dai superstiti della guerra. Interi quartieri importanti della città, come Jabaliya e Shuja’iya, sono diventati, secondo il Guardian, aree pressoché “inabitabili”.

Gaza, le immagini di Google Maps mostrano la devastazione: città rase al suolo e milioni di tonnellate di macerie

Le immagini di Google Maps permettono di vedere anche gli ingenti danni subiti dalle città settentrionali, come Beit Lahiya e Beit Hanoun, nonché la distruzione di luoghi di culto come la moschea Istiqlal a Khan Younis. Disastrosa anche la situazione nell’area al confine con l’Egitto, dove si vedono cumuli di macerie che, ipotizza il Guardian, sembrano essere il frutto degli sgomberi dei palestinesi da parte delle forze israeliane.

Ma la situazione peggiore sembra essere quella di Rafah, quasi interamente ridotta in macerie, e di Tel al-Sultan, che appare completamente distrutta. “La stima della quantità totale di macerie a Gaza è di 61 milioni di tonnellate. Si tratta di una quantità circa 20 volte superiore a quella generata in tutti i conflitti nel mondo negli ultimi 18 anni”, ha dichiarato Jaco Cilliers, rappresentante speciale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in Palestina.