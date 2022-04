Gemelli di Guidonia: età, biografia, carriera, Edicola Fiore, Sanremo e vittoria a Tale e Quale Show

Chi sono i Gemelli di Guidonia, i tre fratelli napoletani che hanno vinto l’ultima edizione di Tale e Quale Show?

Età, biografia, carriera, Edicola Fiore, Sanremo e vittoria a Tale e Quale Show

I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli originari di Napoli: Pacifico, 37 anni; Gino, 34 anni; ed Eduardo, 33 anni. Tutti e tre hanno mostrato la loro passione per la musica sin da bambini e, crescendo, Pacifico e Gino hanno cominciato a esibirsi nei primi duetti. In un secondo momento, poi, i due fratelli maggiori hanno coinvolto anche il più piccoloEduardo.

Nel 1999, hanno dato inizio alla loro carriera musicale con il nome di Effervescenti Naturali per poi modificarlo nell’attuale Gemelli di Guidonia, dopo aver partecipato a Edicola Fiore. È stato, infatti, proprio Fiorello a dare loro il nome con i quale sono divenuti noti al pubblico italiano.

Nel 2000, reduci dalla vittoria del Tiburfestival, i tre fratelli si sono esibiti in due circostanze dinanzi a Papa Giovanni Paolo II e hanno poi avviato una lunga collaborazione con la Rai. Sono stati, infatti, ospiti di Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni, Cristianità.

Hanno debuttato a teatro nel 2006 con lo spettacolo È permesso? di Enrico Montesano sia nel ruolo di cantanti che di attori. Hanno partecipato, poi, al format I Raccomandati e hanno cantato la colonna sonora del film Una cella in due.

Nel 2013, hanno raggiunto un enorme successo di pubblico partecipando a Edicola Fiore e avviando una florida collaborazione con svariate emittenti radiofoniche. In occasione del Festival di Sanremo 2019, sono entrati a far parte de L’altro Festival.

A marzo 2021, hanno scritto e cantato la sigla del programma Ve ne siete mai accorti del comico Maurizio Battista. Infine, a settembre 2021, ha partecipato e vinto il talent condotto da Carlo Conti Tale e quale show.

Vita privata dei Gemelli di Guidonia

Per quanto riguarda vita privata dei tre fratelli che compongono i Gemelli di Guidonia, non si hanno informazioni rispetto alla sfera sentimentale. Non è noto, quindi, se abbiano delle mogli, delle compagne oppure dei figli.