GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 21 febbraio: news in diretta

GF Vip, anticipazioni della puntata di stasera 21 febbraio: cosa accadrà durante la 43esima puntata del famoso reality show Mediaset?

GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 21 febbraio: nomination ed eliminazione

La sesta edizione del GF Vip si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. La finale, infatti, è prevista per il prossimo 14 marzo e, in questa occasione, i telespettatori incontreranno sicuramente le prime due finaliste del reality: Delia Duran e Lulù Selassiè.

In attesa della finale, nella serata di lunedì 21 febbraio, andrà in onda una nuova puntata dello show condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda le anticipazioni della 43esima puntata, si scoprirà quale concorrente dovrà lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Sono in nomination quattro concorrenti: Barù, la cui vicinanza a Jessica Selassiè diventa sempre più evidente; Kabir Bedi, fortemente amato dal pubblico; Nathaly Caldonazzo; e AlessandroBasciano, inviato in nomination d’ufficio in seguito a un provvedimento disciplinare che il Grande Fratello ha adottato per il suo comportamento spesso aggressivo.

News in diretta: bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge, gli sviluppi del “triangolo artistico”

Uno dei temi che verranno affrontati durante la puntata di stasera del GF Vip sarà sicuramente il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nel corso della festa a tema giungla e alcol organizzata dal Grande Fratello nella serata di sabato 19 febbraio, si è verificato un inatteso sviluppo. La modella venezuelana Delia Duran, infatti, ha baciato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge.

In seguito al bacio appassionato tra Delia e Soleil, la modella venezuelana ha detto all’influencer di non aver intenzione di bloccare il suo rapporto con il marito Alex Belli, dopo la fine del programma. L’ex corteggiatrice, tuttavia, ha dichiarato di non credere alla donna e di non voler più essere amica dell’attore, in considerazione del modo in cui sta mercificando il suo matrimonio e la loro amicizia.

Anticipazioni GF Vip: il riavvicinamento tra Soleil e Manila e il mesiversario di Lulù e Manuel

In seguito a un momento di profondo sconforto, Manila Nazzaro ha consolato l’ex amica Soleil Sorge. Le due gieffine si erano allontanate dopo l’ingresso nella Casa di Delia Duran ma pare che abbiano chiarito.

In questo contesto, l’ex Miss Italia ha invitato l’influencer a chiudere il suo rapporto con l’attore per evitare altre sofferenze.

La situazione tra le due donne verrà certamente affrontata durante la nuova puntata dello show.

In materia di anticipazioni, infine, il 22 febbraio Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo compiranno 5 mesi insieme. Durante la puntata di stasera, quindi, non mancheranno momenti di tenerezza tra la coppia.