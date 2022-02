GF Vip, news: sondaggi, eliminato e nomination di ieri sera, finalisti e televoto

GF Vip, news: cosa è successo nella puntata di ieri sera? Tutti i dettagli sui nuovi finalisti, i sondaggi, gli eliminati e le nomination al televoto.

GF Vip, news: finalisti, eliminato e sondaggi

Nella serata di giovedì 17 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip durante la quale si sono susseguiti numerosi colpi di scena.

Nel corso della diretta, sono stati svelati i risultati del televoto che non era eliminatorio ma, al contrario, era finalizzato a individuare il secondo finalista della sesta edizione del reality. In nomination, erano presenti Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassiè. Tra le tre donne, il pubblico ha scelto come seconda finalista dello show la principessina etiope Lulù.

In particolare, il sondaggio si è chiuso con le seguenti percentuali:

Lulù Selassiè: 57%;

Soleil Sorge, 40%;

Katia Ricciarelli, 3%.

La 42esima puntata, quindi, si è conclusa senza nessun eliminato: nessun concorrente in gara, infatti, ha dovuto lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia.

Provvedimento disciplinare contro un gieffino: la decisione del Grande Fratello

Una delle principali news dell’ultima puntata del GF Vip riguarda il provvedimento disciplinare che il Grande Fratello ha indirizzato nei confronti di uno dei vipponi in gara. Sui canali social del programma, infatti, a poche ore dalla diretta, era comparso il messaggio: “Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”.

Molti fan dello show credevano che il provvedimento disciplinare avrebbe riguardato Delia Duran che, nei giorni scorsi, è rimasta chiusa in bagno per due ore senza microfono insieme al compagno Alex Belli. In realtà, in puntata, si è scoperto che il provvedimento disciplinare riguardava Alessandro Basciano.

A questo proposito, il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato: “Scatti di rabbia e di violenza inaudita: questo suo atteggiamento non soltanto è inaccettabile ma deve anche essere monito per gli altri vipponi, bisogna dare un freno a questa situazione”.

News: le nomination di ieri sera al GF Vip

Il provvedimento disciplinare contro Alessandro Basciano non ha comportato l’eliminazione del modello dal reality ma si è deciso, piuttosto, di inviarlo al televoto eliminatorio.

Oltre ad Alessandro Basciano, al televoto per scegliere quale dei concorrenti in gara dovrà lasciare definitivamente la Casa del GF Vip il prossimo lunedì 21 febbraio sono stati nominati anche Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir Bedi.