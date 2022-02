Grande Fratello VIP, cambio di programmazione: non andrà più in diretta il venerdì sera

Il Grande Fratello Vip subirà un nuovo cambio di programmazione: il famoso reality Mediaset, infatti, pur conservando il doppio appuntamento settimanale, non andrà più in onda il venerdì sera ma il giovedì.

Grande Fratello VIP, cambio di programmazione: la diretta passa dal venerdì al giovedì sera

Secondo il palinsesto Mediaset del mese di febbraio, è stato stabilito un nuovo cambio di programmazione per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il programma, pur riconfermando il doppio appuntamento settimanale in prima serata, non andrà più in onda il venerdìma verrà trasmesso di giovedì. La modifica relativa alla programmazione dello show entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di febbraio. La prossima puntata del reality, infatti, è stata programmata per la prima serata di giovedì 17 febbraio anziché per la serata di venerdì 18. Per quanto riguarda l’appuntamento dell’11 febbraio, questo risulta essere stato cancellato dall’emittente e posticipato direttamente alla serata di lunedì 14 febbraio.

Lo spostamento del Grande Fratello Vip al giovedì costringerà il fortunato format Mediaset a contendersi gli ascolti con le puntate inedite dell’amata fiction Rai “Doc 2 – Nelle tue mani”, con protagonista Luca Argentero.

Cambio di programmazione: il Grande Fratello Vip cede il passo a “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada

La decisione di modificare la programmazione del Grande Fratello Vip per il mese di febbraio e la prima metà di marzo è dovuta alla volontà di Mediaset di dedicare i venerdì sera alla messa in onda di nuove fiction che caratterizzeranno il palinsesto di Canale 5.

A partire da venerdì 11 febbraio, quindi, a sostituire il reality condotto da Alfonso Signorini, debutterà in modo ufficiale sulla rete ammiraglia del Biscione la nuova serie tv con protagonista Vanessa Incontrada, battezzata “Fosca innocenti”. La fiction, composta di quattro episodi, segnerà il ritorno alla recitazione dell’attrice e conduttrice che è spesso stata protagonista di numerose serie di successo trasmesse dalla tv nazionale.