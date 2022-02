GF Vip news, il ritorno di Alex Belli mette in pericolo la prosecuzione del reality

Importanti news al GF Vip che, a breve, vedrà l’ex gieffino Alex Belli fare ritorno all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’evento, tuttavia, potrebbe mettere seriamente in pericolo la prosecuzione del reality show e destare scompiglio tra i concorrenti.

GF Vip news, Alex Belli torna nella Casa più spiata d’Italia

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 7 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico che Alex Belli farà ritorno nella Casa. Il ritorno dell’ex gieffino squalificato lo scorso dicembre avrà una durata di circa due settimane ed è stato organizzato al fine di consentire all’attore di porre fine al chiacchierato triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge e prendere definitivamente una decisione per il suo futuro sentimentale.

La notizia non è ancora stata comunicata agli altri concorrenti del GF Vip che scopriranno la news soltanto nel momento in cui Alex Belli varcherà di nuovo la soglia della porta rossa della Casa di Cinecittà, il prossimo lunedì 14 febbraio.

News al GF Vip, in che modo reagiranno i coinquilini al ritorno dell’ex concorrente?

Per quanto riguarda il ritorno di Alex Belli al GF Vip, la maggior parte dei fan del programma si sono detti convinti che la news annunciata da Alfonso Signorini potrebbe mettere a dura prova non solo gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia ma anche la stessa prosecuzione del reality.

Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono stati molti i concorrenti che si sono lamentati dell’eccessivo spazio dedicato all’attore e al triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge durante le dirette dello show. In molti, quindi, sono certi che il suo ritorno non verrà accolto con favore, soprattutto in considerazione del fatto che molti gieffini sono stanchi di non ricevere quasi alcun tipo di visibilità a beneficio di Alex Belli.

Concorrenti contro Alex Belli, perché la news del GF Vip potrebbe mettere in pericolo la prosecuzione del reality

Tra gli gieffini che si sono scagliati più duramente contro la decisione degli autori del GF Vip di dedicare tanto spazio all’ex concorrente squalificato, c’è la principessa Lulù Selassiè. Durante uno sfogo, la ragazza ha addirittura definito l’attore come un “protetto” della produzione.

Il “teatrino” di Alex Belli ha ormai stancato anche altre concorrenti come Jessica Selassiè, Nathalie Caldonazzo e Katia Ricciarelli.

A questo proposito, alcuni utenti sono convinti che i concorrenti del GF Vip uniranno le forze e si ribelleranno in massaalla scelta degli autori di far tornare Alex Belli mentre altri credono che l’attore si ritroverà a litigare con Alessandro Basciano e Barù.

Sulla reazione ipotetica degli gieffini, inoltre, un utente ha scritto: “Il vero segnale di protesta potrebbero darlo in Casa i concorrenti ignorati tutti questi mesi e regalati a reggimoccolo del teatrino. Potrebbero ritirarsi tutti in camera e ignorarlo”.