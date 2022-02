GF Vip, news: sorprese di San Valentino per i concorrenti della Casa più spiata d’Italia

GF Vip, news: incredibili sorprese di San Valentino arrivano all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tutti i messaggi d’amore recapitati ai concorrenti del reality show.

GF Vip, news: sorprese di San Valentino per i concorrenti

Se Alessandro Basciano e Sophie Codegoni possono festeggiare insieme il loro primo San Valentino da coppia innamorata, la medesima sorte è stata preclusa agli altri concorrenti del GF Vip. Tuttavia, per rendere più piacevole e allegro il giorno dell’anno dedicato agli innamorati, i vipponi hanno ricevuto delle sorprese dolcissime e inaspettate da parte del Grande Fratello che sono state annunciate da Jessica e Lulù Hailè Selassiè. Le principesse, infatti, hanno riferito: “Vipponi, San Valentino nella Casa del GF inizia… adesso! Sono arrivate le prime sorprese d’amore da parte dei vostri affetti fuori da qui… Buon San Valentino a tutti!”.

I concorrenti, quindi, si sono radunati e, seduti sul divano della Casa, hanno fissato lo schermo in attesa di ricevere un messaggio d’amore dalla persona amata.

San Valentino nella Casa più spiata d’Italia: i videomessaggi d’amore per i vipponi

Il primo videomessaggio trasmesso al GF Vip era di Lilì, la compagna di Davide Silvestri, che ha rivolto all’attore le seguenti parole: “Lo sguardo della mia anima punta verso il tuo stesso orizzonte, il tuo cuore così puro e così nobile è ciò che mi ha fatto innamorare perdutamente di te”.

Il secondo videomessaggio, poi, era per Miriana Trevisan e le è stato inviato dall’ex gieffino Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip ha dedicato alla donna la canzone Brutta, divenuta la colonna sonora della loro storia.

Sia Davide Silvestri che Miriana Trevisan hanno ricevuto anche dei regali e delle lettere d’amore scritte dai rispettivi compagni. In particolare, Biagio D’Anelli ha scritto all’ex ragazza di Non è la Rai: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Chi tocca te è come se toccasse me”.

La moglie di Kabir Bedi, invece, ha inviato all’attore un messaggio tenero e toccante: “Ciò che amo di te è che nonostante tutto ciò che hai sopportato nella vita, in amore non ti sei mai arreso. Se potessi rivivere la mia vita, la rivivrei con te ancora e ancora”.

Infine, anche Giucas Casella ha ricevuto degli auguri speciali per la giornata di San Valentino da parte della compagna Valeria che, forte della sua inconfondibile esuberanza, gli ha dedicato una canzone d’amore.

GF Vip, il San Valentino di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

All’interno della Casa di Cinecittà, Alessandro Basciano ha scelto di sorprendere Sophie Codegoni con qualcosa di davvero speciale. Mentre la ragazza veniva distratta dai coinquilini, il giovane ha allestito l’area piscina con petali di rosa, palloncini, dolci e champagne per poi attirare la fidanzata con una scusa.

In questo contesto estremamente romantico, poi, Alessandro Basciano ha letto una lettera d’amore alla ragazza scritta di suo pugno, nella quale afferma: “Nonostante tutte le difficoltà, devi sapere che mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te. Nel bene e nel male, ci sarò sempre. Sei la mia vita.Ti amo”.

Soleil Sorge sbotta contro San Valentino e le sorprese del GF Vip

In occasione della consegna delle sorprese di San Valentino ai vipponi, il clima di generale romanticismo non è stato apprezzato da Soleil Sorge che si è resa protagonista di una nuova scenata. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è scagliata contro le coppie i videomessaggi speciali ricevuti dai rispettivi innamorati, sbottando: “Andassero tutti a quel paese”.

La ragazza, inoltre, ha dichiarato di aver smesso di festeggiare il giorno di San Valentino da tempo e di non aver alcuna intenzione di farlo neppure al GF Vip.