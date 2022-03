GF Vip, vincitore 2022: esito e percentuali della finale del 14 marzo

GF Vip, vincitore 2022: la sesta edizione del reality show Mediaset si è conclusa con il trionfo di Jessica Selassiè che ha dominato la finale del 14 marzo.

GF Vip, vincitore 2022: esito e percentuali della finale

Nella serata di lunedì 14 marzo, è andata in onda la finale del GF Vip durante la quale è stato scelto il vincitore della sesta edizione del fortunato reality di Canale 5.

Dopo l’eliminazione di Giucas Casela (sesto classificato), Lulù Selassiè (quinta classificata) e Delia Duran (quarta classificata), a contendersi il podio erano rimasti Jessica Selassiè, Davide Silvestri e Barù.

L’esito del televoto flash aperto dal conduttore Alfonso Signorini ha permesso al pubblico di votare il proprio gieffino preferito. Nella rosa dei tre canditati, il pubblico ha scelto di portare in finalissima Jessica Selassiè e Davide Silvestri: terzo gradino del podio, quindi, per Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù.

Infine, dopo aver spento le luci della Casa più spiata d’Italia e aver emozionato i telespettatori ripercorrendo i momenti topici dell’ultima edizione del reality, i due finalisti sono stati portati in studio. In questo contesto, Alfonso Signorini ha proclamato Jessica Selassiè come la vincitrice della sesta edizione del format.

La principessa etiope ha trionfato con il 62% delle preferenze, battendo Davide Silvestri con il suo 38%.

Chi è Jessica Selassiè, la vincitrice della finale del 14 marzo

Jessica Hailè Selassiè è nata il 27 dicembre del 1994 a Roma e ha 27 anni. Non si hanno molte informazioni sulla madre della ragazza ma è noto che il padre sia detenuto nel carcere di Lugano con l’accusa di presunta truffa. La ragazza ha due sorelle minori, Lucrezia “Lulù” e Clarissa, entrambe ex gieffine e un fratello. Al momento, le tre sorelle vivono a Roma ma da adolescenti pare abbiano fatto la spola tra la capitale italiana e Londra.

Per quanto riguarda la sua carriera, la vincitrice del GF Vip 2022 è una fashion blogger e ha un account Instagram che vanta oltre 203 mila followers. Oltre ad aver partecipato con successo al reality show Mediaset, in passato è stata anche trai protagonisti di Riccanza 3, format in onda su Mtv.

Al GF Vip, al pari degli altri concorrenti, si stima che la principessa etiope abbia guadagnato tra i 3 e i 10 mila euro a settimana per ogni settimana di permanenza nello show.