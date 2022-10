Giacarta, Moschea: crollata la cupola a causa dello scoppio di un devastante incendio

Giacarta, Moschea: è crollata la cupola della famosa struttura in Indonesia dopo ore che era divampato un incendio all'interno.

Giacarta, Moschea: crollata la cupola della struttura in Indonesia. Le immagini del crollo hanno fatto il giro del web. Infatti, ci sono state molte riprese dei passanti che poi sono state postate sui social. Al momento del crollo, la cupola era in fase di ristrutturazione.

Giacarta, Moschea: crollata la cupola

La cupola gigante della Grande Moschea del Centro islamico di Giacarta, nel nord della capitale dell’Indonesia, è crollata. La struttura era in fase di ristrutturazione e l’episodio ha ricordato ciò che è successo nell’aprile del 2019 al tetto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

Per fortuna il crollo non ha comportato nessuna conseguenze a persone dentro e nei dintorni della Moschea. “Abbiamo evacuato tutte le persone (dalla moschea). Grazie a Dio, non c’è nessuna vittima di questo incidente”, ha detto ai giornalisti il capo della polizia di North Jakarta Wibowo.

La causa è lo scoppio di un devastante incendio

La causa del crollo della cupola è da imputare a un grosso incendio che è scoppiato all’interno. Al momento dell’incendio, secondo i giornali locali, nella moschea erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Non ci sono stati feriti, e gli investigatori stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio.

Secondo gli inquirenti, che cercheranno di capire cosa sia successo, la grande cupola doveva essere impermeabilizzata e si ipotizza che i carpentieri potrebbero aver causato il rogo mentre “saldavano” gli strati di copertura del tetto. In base alle testimonianze raccolte, le fiamme sono divampate mentre gli operai lavoravano alla saldatura degli strati di copertura del tetto. Il momento del collasso è stato ripreso da diversi testimoni e pubblicato sul web, dove è subito diventato virale.

Nella capitale indonesiana Giacarta, la cupola della Grande Moschea del Centro Islamico ha preso fuoco ed è crollata. pic.twitter.com/mDXG6Vb2Zw — Luigi Basemi (@LBasemi) October 19, 2022

Leggi anche: Roma, un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un’auto fuori controllo sulla Cristoforo Colombo