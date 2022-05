Giancarlo Commare: età, film, Che Dio ci aiuti, fidanzata e Instagram dell’attore che interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere

Chi è Giancarlo Commare, il protagonista del film tv Rinascere incentrato sulla vita del nuotatore Manuel Bortuzzo?

Giancarlo Commare: età, film, Che Dio ci aiuti e carriera dell’attore che interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere

Giancarlo Commare è nato il 29 dicembre 1991 a Castelvetrano, in Sicilia. L’attore ha interpretato il nuotatore Manuel Bortuzzo ne film tv Rinascere, in onda in prima serata su Rai 2 domenica 8 maggio.

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Commare ha esordito al cinema nel 2020 con la pellicola La Belva. Successivamente è apparso nel lungometraggio di Claudio Norza Ancora più bello e nel sequel Sempre più bello. È apparso, inoltre, in Maschile Singolare, distribuito sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, in cui recita insieme alla stand up comedian Michela Giraud.

L’attore è anche un ballerino professionista. Ha iniziato a studiare danza nel 2002, all’età di appena 11 anni, frequentando la Moon Dance School, presso la quale si è diplomato in hip hop. In relazione alla danza, il suo primo ruolo importante è stato nel 2008, quando ha ottenuto il ruolo di primo ballerino in teatro nello spettacolo Pinocchio di Massimo Pasquale. Nel 2022, è stato il protagonista del pluripremiato musical Tutti parlano di Jamie che tratta la storia di un adolescente di 16 anni drag queen.

Dopo aver recitato a teatro, a partire dal 2016, ha debuttato sul piccolo schermo, prendendo parte a spot e piccoli ruoli in fiction Rai di successo come Don Matteo e Che Dio ci aiuti.

Nel 2018, ha recitato in Skam – Italia, interpretato Edoardo Incanti e ottenendo il successo in contesto internazionale.

Vita privata, fidanzata e Instagram

In relazione alla sua vita privata, nel 2021, il gossip aveva attribuito a Giancarlo Commare una liaison con la collega Chiara Russo ma il pettegolezzo è stato prontamente smentito dai diretti interessati.

Al momento, non è noto se l’attore sia impegnato da un punto di vista sentimentale.

L’artista ha un profilo Instagram particolarmente seguito sul quale vanta oltre 558 mila followers.