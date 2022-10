Gianni Mazza oggi, quanti anni ha? Band, carriera e vita privata del direttore d’orchestra

Chi è Gianni Mazza, il direttore d’orchestra ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 13 ottobre?

Gianni Mazza oggi, quanti anni ha? Band e carriera

Nato a Roma il 5 ottobre del 1944, Gianni Mazza è un famoso direttore d’orchestra, tastierista, compositore e personaggio televisivo. È noto soprattutto come maestro Mazza. Dopo essersi specializzato principalmente sul jazz, ha avviato la sua carriera nel gruppo dei Freddie’s, imponendosi sulla scena musicale romana. Successivamente, si è dedicato all’attività di cantante e ha partecipato al Festival degli sconosciuti di Ariccia nel 1966. Nello stesso anno, è diventato il tastierista di Little Tony mentre nel 1970 ha fondato il gruppo The Ambassadors.

Nel corso della sua carriera, ha avuto la possibilità di lavorare con svariati artisti come I Cugini di Campagna, Stefano Rosso, Anna Melato, ex compagna di Renzo Arbore. Proprio l’incontro con Arbore gli ha consentito di raggiungere l’apice della sua popolarità negli anni ’80 con trasmissioni come Da tutti insieme compatibilmente, Ciao gente, Quelli della notte o ancora Cari amici vicini e lontani.

Negli anni, Mazza è stato direttore d’orchestra di molti varietà in onda sulla Rai. Nel 1991, è stato al Festival di Sanremo mentre tra il 1996 e il 1997 ha fatto parte del cast di Domenica In. Con Michele Guardì, ha fatto parte del cast di Piazza grande fino al 2005 per poi passare a Buona Domenica. È anche coautore con Sergio Cossa nella canzone Ciupi Ciu de La Prova del Cuoco.

Vita privata del direttore d’orchestra

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianni Mazza è stato legato sentimentalmente ad Anna Melato per poi convolare a nozze con una donna che considerava la sua anima gemella. Dopo 23 anni di relazione, tuttavia, la moglie ha deciso di lasciarlo e trasferirsi a Barcellona, in Spagna.

La coppia ha avuto una figlia, Simona, che ha recentemente reso il direttore d’orchestra nonno, dando alla luce una bambina.