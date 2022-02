Giocattoli bomba lanciati dai russi in Ucraina, cosa sono? Fake news o verità?

Giocattoli bomba lanciati dai russi in Ucraina. È questa la grave accusa partita dalle istituzioni di Kiev nei confronti della Russia. Una denuncia che, se fosse confermata, sarebbe una pesante violazione anche nell’ambito di una guerra già di per sé assurda. Ma cosa sono questi giocattoli bomba lanciati da russi? E soprattutto esistono davvero o sono una fake news?

Il primo a parlare di giocattoli bomba lanciati dai russi in Ucraina è lo stesso Parlamento ucraino, la Verchovna Rada. Tramite la deputata Lesia Vasylenko ha infatti diffuso l’allarme su Twitter: “Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo“.

#Russia targets women and children. Goal:to cause panic and surrender. Residential unit in Ohtyrka hit. In Sumy info they are scatttering toys with explosives. Sick sick people

