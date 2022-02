Giorgia Cardinaletti, vita privata della giornalista: marito, fisico, altezza ed età

Giorgia Cardinaletti, vita privata della giornalista che con la sua preparazione e bellezza è diventata nel corso degli anni un volto sempre più presente in programma televisivi della Rai.

Giorgia Cardinaletti, vita privata

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano(Marche) il 23 aprile del 1987. Il padre ha un negozi di dischi mentre la madre è una biologa. Dopo il diploma a Liceo Classico e la laurea in Lettere nel 2009 a Perugia, ha iniziato la carriera da giornalista nel settore sportivo e radiotelevisivo, con interesse particolare per i motori. Infatti, dopo l’esperienza a RaiNews24, è stata inviata per la trasmissione ‘Pole Position’ nelle gare di Formula Uno.

Con il programma La Domenica Sportiva, Giorgia ha ottenuto l’assunzione definitiva in Rai. Nel 2022 ha preso il timone e la conduzione del programma Via delle storie, un nuovo programma di Rai Uno in onda in seconda serata, a partire dalle ore 23.25. È un racconto per immagini della cronaca del nostro paese e dei suoi mutamenti, fatto di fenomeni, drammi, sogni e scoperte, per indagare la società e i suoi costumi.

Giorgia Cardinaletti: marito

Giorgia Cardinaletti sembrerebbe impegnata attualmente con Francesco Caldarola, autore televisivo e giornalista. La giornalista è molto riservata e attualmente non è confermato che sia ancora legata sentimentalmente a Caldarola. Nonostante abbia molti followers su Instagram, non condivide molto della sua vita personale.

Fisico, altezza ed età della giornalista

La giornalista è nata nel 1987 ed è alta circa 170 cm. Con la sua bellezza e la sua preparazione è stata uno dei volti e delle voci principali per il Tg1 e la Domenica Sportiva. Con l’esperienza poi ha aggiunto nel suo curriculum in Rai con altri programmi e non solo sportivi, come nel 2020 quando ha condotto “Dentro il Festival”.

LEGGI ANCHE: GF VIP, anticipazioni della puntata di stasera 21 febbraio: news in diretta