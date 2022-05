Giorgia Surina, cosa fa oggi? Età, Rtl, matrimonio con Nicolas Vaporidis, fidanzato e Instagram

Chi è Giorgia Surina, l’attrice e speaker radiofonica che è apparsa al cinema e in tv per poi dedicarsi alla radio?

Giorgia Surina, cosa fa oggi? Età, formazione, carriera, RTL

Giorgia Surina, figlia di genitori italo-croati, è nata l’8 marzo 1975 a Milano e ha 47 anni. sin da adolescente, ha mostrato il suo interesse per il mondo della comunicazione: per questo motivo, infatti, si è laureata in Scienze della Comunicazione presso il capoluogo lombardo.

Per quanto riguarda la sua carriera nello spettacolo, ha esordito in tv su Junior tv, conducendo il programma Casa J. Poco dopo, ha raggiuto il successo collaborando con MTV e conducendo programmi come Hitlist Italia, Select Londra e TRL: Total Request Live.

Nel corso della sua carriera, poi, ha collaborato sia a produzioni destinate al piccolo schermo che a produzioni per il cinema. In televisione, è apparsa in Un medico in famiglia, Il commissario Nardone, Don Matteo, Non dirlo al mio capo, Love Bugs, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti; Zelig Off. Inoltre, nel 2014, ha partecipato a Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 2.

A partire dal 2010, è entrata a far parte del team di speaker di RTL 102.3, conducendo il programma mattutino No problem – W l’Italia insieme a Giorgio D’Ambrosio e Shaker nel fine settimana.

Matrimonio con Nicolas Vaporidis, fidanzato e Instagram

In relazione alla sua vita privata, Giorgia Surina ha avuto una lunga relazione con lo storico manager di MTV Italia e successivamente amministratore delegato della RAI, Antonio Campo Dall’Orto.

Finita la relazione, è stata legata sentimentalmente all’attore Nicolas Vaporidis. La coppia si è sposata nel settembre 2012 a Milano con rito civile e ha poi ripetuto la cerimonia a Mykonos. Il matrimonio, tuttavia, è naufragato appena due anni dopo e nel 2014 è stato annunciato pubblicamente il divorzio.

L’attrice ha subito un intervento chirurgico nel 2016 per asportare un tumore benigno al seno, compiuto con successo.

L’artista non ha figli ma è molto attiva sui social media. Su Instagram, infatti, condivide con il suo mezzo milione di followers molti scatti che riguardano sia la sua vita privata che la sua vita professionale.