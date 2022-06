Isola dei Famosi, vincitore 2022: chi è Nicolas Vaporidis e quali sono state le percentuali del televoto

Isola dei Famosi, vincitore 2022: chi è l’attore Nicolas Vaporidis che ha conquistato la 16esima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e quali sono state le percentuali del televoto?

Isola dei Famosi, vincitore 2022: quali sono state le percentuali del televoto

Nella serata di lunedì 27 giugno, è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi durante la quale è stato annunciato il vincitore dell’edizione 2022. In questo contesto, è stato decretato il trionfo dell’attore Nicolas Vaporidische ha conquistato la sedicesima edizione del reality show con l’87% delle preferenze, battendo Luca Daffrè arrivato secondo. Al terzo gradino del podio, invece, si è piazzata Carmen Di Pietro.

La percentuale emersa dal televoto risulta essere la seconda più larga della storia dell’edizione. Al pari di Nicolas Vaporidis, infatti, anche Walter Nudo aveva ottenuto la vittoria con l’87% dei voti, piazzandosi di poco al di sotto di Raz Degan che vinse la sua edizione con l’89% del gradimento.

La vittoria dell’attore a L’Isola dei Famosi 2022 è stata ampiamente festeggiata dagli utenti sui social network. Su Twitter, ad esempio, alcuni utenti hanno scritto “Sono troppo contenta che abbia vinto Nicolas” o “Per quelli che era scontata la vittoria di Nicolas, sono sempre scontate le vittorie quando sono meritate e dire che non lo meritava è ridicolo”.

Non sono mancati, tuttavia, messaggi volti a contestare la vittoria dell’attore come “Edizione pessima e pilotata dalla prima all’ultima puntata”.

Chi è Nicolas Vaporidis: carriera evita privata dell’attore

Isola dei Famosi, vincitore 2022: chi è Nicolas Vaporidis? L’attore è diventato famoso a circa 20 anni, recitando in film come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi all’inizio del nuovo millennio.

Nel corso degli anni, poi, è stato spesso al centro della cronaca rosa per le sue storie d’amore. Per due anni, infatti, è stato sposato con Giorgia Surina ma ha avuto anche numerosi flirt con altre esponenti del mondo dello spettacolo come Giulia Brighi, Isabella Benedetti Livanos o, ancora Matilde Gioli.