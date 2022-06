Isola dei Famosi 2022, la finale: anticipazioni e chi vince quanto guadagna?

Isola dei Famosi 2022, la finale: dopo quattro mesi si conclude l’edizione più lunga del programma Mediaset con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco chi sono i finalisti e quanto guadagna chi vince quest’edizione.

Isola dei Famosi 2022, la finale: anticipazioni

L’Isola dei Famosi 2022 iniziata il 21 marzo conclude la sua avventura più lunga lunedì 27 giugno. Un’edizione che ha visto diversi ritiri, in ultimo quello di Edoardo Tavassi per un infortunio al ginocchio. Dunque a sfidarsi in finale saranno in sei: Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Ad essere favoriti sono i due concorrenti che sono dall’inizio in Honduras come Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. “Si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca”, ha anticipato Alvin, inviato speciale in Honduras. “Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 Isole questa è la prima che condurrò da qui”.

Secondo le quotazioni Snai a vincere l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere l’attore Nicolas Vaporidis, quotato 1.30. Subito dopo di lui c’è Carmen Di Pietro con 3.50, segue Marialaura De Vitis con 10.00 e infine per gli altri sono queste le quote:

Luca Daffrè: 10.00

Mercedesz Henger: 15.00

Nick Luciani: 15.00

Chi vince quanto guadagna?

Chi vincerà la finale dell’Isola per l’edizione 2022 porterà a casa centomila euro. Tuttavia, una buona parte del montepremi però andrà in beneficenza. Di solitò metà del montepremi viene devoluto in beneficenza.

Come sempre il vincitore sarà decretato tramite televoto nel corso della serata. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite l’app ufficiale del programma, scaricabile su smartphone e tablet; dal sito web Mediaset Infinity tramite la sezione VOTA; da smart tv con il tasto del telecomando “Freccia su” o via SMS, inviando un messaggio di testo con il nome del naufrago al 477 000 2