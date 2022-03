Carmen Di Pietro: figlio, patrimonio, marito e fisico

Chi è Carmen Di Pietro, la showgirl e opinionista televisiva che partecipa L’Isola dei Famosi in coppia con il figlio Alessandro Iannoni?

Carmen Di Pietro: biografia, carriera, patrimonio e fisico

Carmen Di Pietro, all’anagrafe Carmela Tonto, è una showgirl e opinionista televisiva nata il 24 maggio 1965 a Potenzae ha 56 anni. Per esigenze lavorative del padre, da bambina si è trasferita a Bologna e, successivamente, a Salerno.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, la showgirl ha raggiunto la popolarità all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, partecipando a programmi come Le sfumature di Ippoliti su Rai 1 e Spazio Ippoliti su Rai 3, sempre al fianco di Gianni Ippoliti.

Successivamente, si è affermata come attrice recitando in pellicole cinematografiche e debuttando a teatro. Inoltre, ha lavorato anche come conduttrice per diverse trasmissioni televisive locali.

Nel 1997, ha fatto scalpore la notizia relativa allo scoppio di una delle sue protesi mammarie durante un viaggio aereo. L’esplosione della protesi al seno era stata causata dalla pressurizzazione della cabina.

Tra il 2001 e il 2002, è stata opinionista fissa de La vita in diretta su Rai 2 e, nel 2002, a L’Italia sul 2. Dal 2004 al 2007, ha partecipato a Libero di Teo Mammucari e Distraction mentre, nel 2004, p stata naufraga de L’Isola dei Famosi. Nel 2005, è entrata a far parte del cast di Domenica In di Mara Venier come soubrette. Tra il 2011 e il 2013, è stata opinionista di Verdetto Finale e di Pomeriggio Cinque nel 2014.

Nel 2022, è nuovamente a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: al reality, in partenza il 21 marzo, sarà in gara con il figlio Alessandro Iannoni.

Vita privata, marito, figlio e figlia

Il 17 giugno 1998, Carmen Di Pietro ha sposato lo storico corrispondente Rai da Londra e giornalista Sandro Paternostro, dopo cinque anni di fidanzamento. Le nozze furono molto chiacchierate a causa della differenza d’età tra i due: Paternostro, infatti, aveva 76 anni mentre la showgirl ne aveva 33. Nel 2000, Di Pietro è rimasta vedova e, successivamente, si è legata a Giuseppe Iannoni che ha sposato nel 2015 in seconde nozze. La coppia, che si è separata nel 2017, ha avuto due figli: Alessandro e Carmelina.

Nel mese di luglio 2019, la showgirl si è fidanzata con il personal trainer e modello italo-venezuelano Matteo Alessandroni, di 29 anni più giovane. Inoltre, si vocifera che abbia avuto una relazione segreta con Maradona durata circa un anno e mezzo.

L’opinionista è molto attiva sui social e, su Instragram, vanta un seguito di oltre 500 mila followers con i quali condivide scatti della sua vita professionale e privata.