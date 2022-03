Giorgio Chiellini: gemello, moglie e figli, laurea, stipendio e Covid del calciatore

Giorgio Chiellini è il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana. La sua carriera è partita dalla sua Livorno per poi salire sul tetto d’Europa da campione con la Nazionale nel luglio 2021.

Giorgio Chiellini: vita privata e gemello

Giorgio Chiellini è nato a Pisa il 14 agosto 1984 ed è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana. Giorgio si è diplomato presso il liceo scientifico “Federigo Enriques” di Livorno e poi ha scelto, portando avanti sempre gli studi, la carriera da calciatore.

Dopo essere stato scelto e scoperto da Capello per la Roma, senza mai vestire la maglia giallorossa, passa prima a Livorno, poi alla Fiorentina e infine la sua chiamata più importante alla Juventus dove diventa anche capitano dopo l’addio di Buffon.

Con la Nazionale ha vinto gli ultimi Europei di calcio nel 2021, poi è stato finalista all’Europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup di Brasile 2013. Inoltre, ha preso parte ai Mondiali di Sudafrica 2010 e Brasile 2014, agli Europei di Austria-Svizzera 2008 e Francia 2016, e alla Confederations Cup di Sudafrica 2009. Con l’Italia olimpica è stato medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004.

Il difensore della Juventus ha un fratello gemello che si chiama Claudio, fa il dirigente e, dopo aver lavorato per otto anni nel club bianconero, oggi è il ds del Pisa, ambiziosa società di Serie B.

Moglie e figli

Il calciatore è sposato dal 2014 con Carolina Bonistalli. La coppia ha due figlie: Nina e Olivia. Dopo quattro anni di fidanzamento con Carolina, i due si sono sposati il 19 luglio del 2014.

Giorgio Chiellini: laurea

Chiellini nel 2010 si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Poi nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in Business Administration.

Inoltre, Chiellini ha investito in una startup di intelligenza artificiale e ha fondato insieme al suo ex compagno di squadra Claudio Marchisio una social media agency.

Giorgio Chiellini: stipendio

Con l’ultimo rinnovo di contratto, probabilmente l’ultimo della sua carriera, Chiellini guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione alla Juventus.

Il Covid

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per il difensore: prima il Covid e poi l’infortunio. Chiellini non è tornato a lavorare alla ripresa con la squadra perché in regime di isolamento domiciliare, inizialmente per essere entrato in contatto con una persona positiva e successivamente per aver contratto il Covid, come comunicato dalla Juventus il 1° gennaio 2022.