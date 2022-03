Grande Fratello VIP, anticipazioni della puntata di stasera 10 marzo 2022

Grande Fratello VIP, anticipazioni della puntata del 10 marzo: ci saranno diverse sorprese e novità in vista della finale che metterà fine al reality per dare poi spazio alla Pupa e Secchione.

Grande Fratello VIP, anticipazioni della puntata di stasera 10 marzo

La finale del Grande Fratello VIP è vicina. Nel mezzo ecco la puntata di giovedì 10 marzo in cui ci saranno novità e sorprese sia per i telespettatori sia per i concorrenti rimasti. Ci saranno alcuni ritorni nella casa e l’atteso confronto tra Miriana e Biagio.

Per la finale di lunedì 14 marzo mancano solo due posti per la tanta attesa finale di stagione. La finale, infatti, se la giocheranno solo 5 concorrenti.

Nella puntata di stasera, Soleil che analizzerà il suo percorso all’interno della casa. Oggi la bionda influencer scoprirà inoltre di essere stata scelta come opinionista della Pupa e il Secchione Show. Se Soleil andrà alla Pupa e il Secchione, però, anche la Princess sembra avere un futuro in un’altra trasmissione famosa. Si tratta di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che potrebbe proporre a Jessica il trono.

Infine si analizzerà ancora una volta la relazione, non più come prima, tra Jessica e Barù e ci sarà spazio per il confronto tra Biagio e Miriana.

Gf Vip, chi sono i finalisti ed eliminati

Nella scorsa puntata, il televoto si è infine concluso con la decisione del pubblico di eleggere Davide Silvestri come terzo finalista del reality, insieme a Delia Duran e Lulù Selassiè, mentre Soleil Sorge è stata costretta a porre fine al suo percorso e al suo ruolo di gieffina.

I vip a rischio eliminazione giovedì 10 marzo

In seguito all’eliminazione di Soleil, si è tenuto un nuovo round di nomination che ha individuato altri due vipponi da inviare al televoto eliminatorio il cui risultato verrà svelato il prossimo giovedì 10 marzo 2022.

In questo contesto, sono andati al televoto Barù e Manila Nazzaro: chi verrà salvato dai telespettatori?