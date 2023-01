Grave incidente nella notte a Roma. Morti 5 giovani

Incidente mortale questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova, nell’hinterland di Roma. Un’auto, una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. A bordo c’erano sei ragazzi. Cinque di loro sono morti, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i Carabinieri per accertare la dinamica del gravissimo incidente.

Cinque giovani, tre ragazzi e due ragazze, tra i 16 e i 21 anni, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Roma

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinque giovani sono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023

Le vittime del grave incidente avvenuto la notte scorsa a Roma sono tre ragazzi di 21 anni e due ragazze, una di 17 e l’altra di 16 anni. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Le indagini, al momento a carico di ignoti, sono state delegate ai carabinieri.

Asaps: già 85 i morti sulle strade nei fine settimana, dall’inizio dell’anno

Secondo i dati dell’Associazione amici e sostenitori della Polizia stradale, sono già 85 i morti sulle strade italiane nei fine settimana, dall’inizio dell’anno. Le vittime nelle 72 ore dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica, sono 16 nel weekend 30 dicembre-1 gennaio, 21 tra il 6 e l’8 gennaio, 25 tra il 13 e il 15 gennaio, 17 tra il 21 e il 23 gennaio, a cui si aggiungono i cinque ragazzi di Roma.

“La scia di sangue non si ferma. Manca una cultura della sicurezza, ormai sgualcita rispetto alla comunicazione dei decenni precedenti. Sono calate a picco negli ultimi dieci anni le pattuglie sulle strade, anche di notte”, commenta il presidente Asaps, Giordano Biserni.