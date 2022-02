Graziano Galatone: età, carriera, vita privata, moglie, fidanzata e figli dell’attore teatrale

Chi è Graziano Galatone, il cantante e attore teatrale italiano divenuto noto per aver interpretato il capitano Phoebus de Châteaupers nel musical Notre Dame de Paris.

Graziano Galatone: biografia, età e carriera

Graziano Galatone è nato l’8 ottobre 1973 a Palagianello, in provincia di Taranto, in Puglia. Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, il cantante e attore teatrale ha fatto parte del cast di svariate fiction di successo. Al pubblico, è diventato noto per aver interpretato il ruolo del capitano Phoebus de Châteaupers nel musical Notre Dame de Parisdi Riccardo Cocciante.

Nella sua carriera teatrale, ha preso parte a innumerevoli spettacoli. Nel 2010, ad esempio, insieme ai colleghi Giò Di Tonno e Vincenzo Matteucci, ha recitato ne I promessi sposi – Opera moderna, nel ruolo di Renzo Tramaglino. Ha preso parte, poi, a Tosca – Amore disperato di Lucio Dalla nel ruolo di Cavaradossi o, ancora, a Il principe della gioventù nel ruolo di Lorenzo il Magnifico.

Tra il 2019 e il 2020, ha condotto i Fatti vostri su Rai 2, occupandosi principalmente dell’aspetto musicale.

Collaborazione con Lucio Dalla

La collaborazione di Graziano Galatone con Lucio Dalla non si è limitata a Tosca – Amore disperato (2003) ma è proseguita negli anni successivi. Nel 2006, infatti, ha arrangiato Disperato Erotico Stomp in occasione della manifestazione Notte della Taranta a Melpignano.

Successivamente, ha scritto anche il brano FIUTO, incluso nell’album Angoli nel Cielo, interpretato dallo stesso Dalla, insieme al Premio Oscar Tony Servillo.

Chi è Graziano Galatone? Vita privata, moglie, fidanzata e figli dell’attore teatrale

Per quanto riguarda la sua vita privata, Graziano Galatone è molto riservato. A quanto si apprende, pare che l’attore teatrale sia sentimentalmente legato all’ex moglie di Carlo Ancelotti ma le voci non sono state confermate né smentite dal diretto interessato.

Non è noto, quindi, se il cantante abbia una moglie, una fidanzata oppure dei figli.