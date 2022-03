Guendalina Tavassi: figlia, marito, fidanzato, tatuaggi e com’era prima della chirurgia

Guendalina Tavassi è una influencer che sta cercando di inserirsi nel mondo dello spettacolo. Ha avuto diverse operazioni di chirurgia plastica e nel 2022 è stata attaccata da un hacker.

Guendalina Tavassi: vita privata

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1 gennaio 1986. Il suo lancio nel mondo dello spettacolo è avvenuto con la partecipazione al reality del Grande Fratello 2011. Oggi oltre e gestire un locale romano, si sta cercando di imporre nel mondo dello spettacolo come come influencer, opinionista e showgirl.

Nel 2018 è passata in Rai dove ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show il programma condotto da Carlo Conti. Nel 2022, è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Nel novembre 2020 il suo account icloud è stato violato e dentro c’erano anche dei video intimi realizzati per l’allora marito. Purtroppo, nonostante le denunce, questi filmati sono ancora in parte presenti nel mondo del web.

Guendalina Tavassi: figlia e marito

Nel 2013 Guendalina Tavassi ha sposato Umberto D’Aponte e dal loro amore sono nati due bambini Chloe e Salvatore nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

La figlia Gaia, avuta dalla prima relazione con Nicolini, nel 2019 ha scritto un post polemico sui social: “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife? La vita di una persona la vedete nella vita reale non su Instagram. L’apparenza inganna”. “Ti sei nascosta per anni nel panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi figli. La verità verrà a galla” ha concluso.

Guendalina Tavassi: fidanzato

Guendalina Tavassi ha conosciuto da adolescente Remo Nicolini e con lui a diciassette anni ha avuto una figlia di nome Gaia. Attualmente la showgirl è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione.

Guendalina Tavassi: tatuaggi

La Tavassi ha almeno cinque tatuaggi. Un occhio tribale sulla spalla sinistra, un geco portafortuna sulla spalla destra, un sole con una lettera sulla schiena, un tribale sulla schiena, un oleandro con il nome della figlia e le iniziali dei familiari sull’avambraccio sinistro.

Com’era prima della chirurgia

Sono stati tanti gli interventi plastici per la showgirl nel corso degli anni. Hs a gonfiato le sue labbra e ha anche corretto un po’ il suo naso; sul viso. Ha adottato anche la tecnica del microblading per avere sopracciglia sempre in ordine. Per quanto riguarda il suo fisico, invece, sappiamo che Guendalina ha rifatto il seno, rendendolo prosperoso e abbondante.