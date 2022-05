I corpi di 290 civili sono stati trovati nella sola città di Irpin, di questi “55 sono solo resti umani”. È quanto ha detto la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova. “Di questi, 40 sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco, 35 da schegge, 5 di fame. Gli altri 210 hanno ferite ancora in corso di accertamento per poter risalire alle cause del decesso”, ha aggiunto la procuratrice (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina).

“Putin deve essere assolutamente processato, è il principale criminale di guerra del XXI secolo: ricordate la Cecenia, la Georgia e ora l’Ucraina” ha aggiunto la procuratrice generale ucraina Venediktova, incontrando i giornalisti davanti alla casa della Cultura di Irpin, completamente distrutta. “È lui il responsabile come comandante in capo dei crimini di guerra commessi in queste zone”, ha accusato la Venediktova.

La procuratrice generale ha riferito su Twitter, che uno dei sospettati russi per il massacro di Bucha è stato identificato dalla giustizia ucraina. “Il principale sospettato degli omicidi di Bucha – ha spiegato il magistrato -, il comandante della guardia nazionale russa Serhiy Kolotsei, è stato identificato. La polizia ha stabilito che il 18 marzo ha ucciso quattro uomini disarmati, poi torturato e sottoposto a finta esecuzione un civile. Dopo le atrocità di Bucha, ha inviato anche merci saccheggiate a Ulyanovsk”.

The first suspect in Bucha murders, the commander of the Russian National Guard, Serhiy Kolotsei, has been identified. Police established that on March 18, he killed four unarmed men and later tortured and subjected a civilian to mock execution.1/2#RussianWarCrimes pic.twitter.com/zbCey90VlE

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) May 2, 2022