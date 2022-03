La guerra in Ucraina non risparmia neanche i simboli della Shoah. “Al mondo: che senso ha dire ‘mai più’ per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete…” ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che le forze russe hanno colpito il memoriale di Babi Yar, nei pressi di Kiev, che ricorda lo sterminio di 35 mila ebrei avvenuto durante la seconda guerra mondiale da parte dei nazisti.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022