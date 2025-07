Guerra in Ucraina, Trump sta perdendo la pazienza: "Deluso da Putin, ridurrò la scadenza per arrivare alla tregua ed evitare le sanzioni"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto profondamente deluso dal comportamento del leader russo Vladimir Putin, che sembra voler prolungare la guerra in Ucraina invece di cercare una tregua. “Sono molto deluso da Putin”, ha dichiarato Trump durante un incontro ufficiale a Washington con il nuovo premier del Regno Unito, Keir Starmer.

L’ex tycoon americano ha spiegato che, a causa dell’atteggiamento ostile della Russia, verrà anticipata la deadline di 50 giorni che lui stesso aveva concesso a Mosca per firmare un accordo di pace con l’Ucraina del presidente Volodymyr Zelensky.

“Ho pensato più volte di essere vicino a una soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina”, ha affermato Trump parlando con i giornalisti. “E poi Putin prende e lancia missili contro città come Kiev, facendo molti morti in una casa di riposo o dove sia”, ha aggiunto con tono amaro.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’amministrazione Trump starebbe ora valutando nuove sanzioni contro Mosca e l’introduzione di dazi del 100% sulla Russia, misure che potrebbero scattare ben prima della scadenza dei cinquanta giorni inizialmente previsti. Indiscrezioni poi confermate da Trump che ha dichiarato pubblicamente: “Fisserò una nuova scadenza per la Russia di circa 10-12 giorni da oggi” per una soluzione del conflitto ucraino.

Esulta l’Ucraina

Parole che sono state accolte con gioia dall’amministrazione ucraina che ha coperto di elogi il presidente degli Usa per aver dichiarato che avrebbe ridotto la scadenza di 50 giorni fissata per porre fine alla guerra in Ucraina. “Grazie al presidente Trump per essere rimasto fermo e aver trasmesso un chiaro messaggio di pace attraverso la forza”, ha dichiarato sui social il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak.

“Quando l’America guida con forza, gli altri ci pensano due volte”, ha concluso il fedelissimo di Zelensky.