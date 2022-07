Guns N’Roses a Milano 2022: orari, scaletta canzoni e biglietti del concerto

Guns N’Roses a Milano 2022: domenica 10 luglio la band internazionale fa tappa in Italia, dopo i problemi con l’evento a Glasgow. Ecco di seguito tutte le info sull’evento.

Guns N’Roses a Milano 2022: orari

I Guns N’Roses sono di scena allo stadio San Siro di Milano, domenica 10 luglio 2022. Alle ore 21 è in programma l’inizio del concerto della band. Alle ore 15 si apriranno i cancelli e di seguito tutti le info degli orari per il ritiro biglietti ed ingressi:

Dalle 13:45 alle 14:15 Ritiro Ultimate Vip Pack

Alle 14:30 Ingresso Ultimate Vip Pack

Dalle 12:30 alle 14:30 Ritiro Gold Circle Early Entry

14:45 Ingresso Gold Circle Early Entry

Dalle 15:00 alle 20:00 Ritiro Hot Ticket

Dalle 16:00 alle 20:00 Ritiro VIP Pack Party

Guns N’Roses a Milano 2022: scaletta delle canzoni

La band aveva dovuto annullare il concerto a Glasgow come ha raccontato Axl Rose: “Ci scusiamo per l’inconveniente del rinvio della data di Glasgow. Ho seguito il consiglio dei dottori di riposare la voce e sto lavorando con un vocal coach per risolvere alcuni problemi. Sembra stia andando bene, grazie a tutti. Alla fine si tratta di dare a voi il meglio, io, la band e tutta la crew siamo focalizzati su questo.” Mentre tutto è pronto per Milano ed ecco di seguito la scaletta delle canzoni protagoniste sul palco di San Siro:

It’s So Easy Mr. Brownstone Chinese Democracy Slither (cover Velvet Revolver) Welcome to the Jungle Double Talkin’ Jive Estranged Live and Let Die (cover Wings) Absurd Civil War Wichita Lineman (cover Jimmy Webb) Patience I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges) You’re Crazy Slash Guitar Solo Knockin’ On Heaven’s Door (cover Bob Dylan) Nightrain Sweet Child O’Mine Paradise City

Biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto della band a Milano, domenica 10 luglio, I prezzi partono dai 57.50 dei Quinto settore numerato, passando terzo settore numerato a 87,40 fino al primo settore numerato a 115 euro.

