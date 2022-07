Elisa, concerto a Pistoia annullato: la cantante è risultata positiva al Covid

Elisa, concerto a Pistoia annullato perché la cnatante ha contratto il Covid-19. In programma sono diverse date in 20 regioni ma l’entourage della cantante fa sapere che verranno recuperati i concerti saltati e che i biglietti resteranno validi.

Elisa, concerto a Pistoia annullato

Elisa aveva in programma un concerto in piazza Duomo di Pistoia domenica 10 luglio 2022. La cantautrice era stata scelta dall’Onu come testimonial e modello in termini di ‘vivere sostenibile’ nell’ambito della campagna Sdg Action: “È una cosa straordinaria – aveva dichiarato al quotidiano La Nazione – , ovviamente l’emozione è stata tanta. Noi artisti abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce e cercare di arrivare a quanta più gente possibile“.

“Per rendere meno impattante il live tour di quest’estate è stato redatto proprio un ‘protocollo green’ dal Politecnico di Milano insieme a Music Innovation Hub – aveva evidenziato la cantante – . Il merchandising del tour è realizzato con cotone organico e la scenografia è ecocompatibile. Abbiamo ridotto il numero di tir e la plastica è bandita già da due tournée. Inoltre gli avanzi dei catering vengono donati alla Caritas o alle associazioni che aiutano bisognosi. Usiamo anche macchine ibride per gli spostamenti. Inoltre vicino al luogo dell’esibizione verrà allestita una location dove si potrà trovare materiale informativo sulle azioni concrete che nel nostro piccolo possiamo fare per salvaguardare la natura“.

Tuttavia, Elisa dovrà rinviare e posticipare gli impegni presi, come il concerto a Pistoia, perché ha contratto il Covid-19 e dunque dovrà prima ristabilirsi per poi riprendere le sue attività programmate.

La cantante è risultata positiva al Covid

Elisa Toffoli ha già fatto sapere che non sarà sul palco in piazza Duomo di Pistoia, aggiungendo che i biglietti resteranno validi. Inoltre, a breve verrà comunicata anche la data di recupero del concerto.

Inoltre, l’artista dovrà saltare anche il concerto in programma martedì 12 luglio alle ore 20.30 il Parco Caserme Rosse di Bologna. Non si sa quante date dovrà saltare e poi recuperare: sono previsti 30 appuntamenti in 20 regioni sempre in luoghi dal valore paesaggistico e storico.