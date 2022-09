Harriet: trama, cast e trailer del film in onda su Canale 5

Quali sono la trama e il cast del film Harriet che andrà in onda in prima serata su Canale alle ore 21:25 di domenica 11 settembre 2022?

Harriet: trama del film in onda su Canale 5

Harriet è un film diretto da Kasi Lemmons nel 2019. La pellicola narra la vita dell’attivista Harriet Tubman che si è battuta per ottenere l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d’America. L’impegno della donna ha consentito a centinaia di schiavi del Sud di liberarsi lungo la Ferrovia Sotterranea nel corso del 1849.

Il film ha ottenuto recensioni estremamente positive dalla critica nazionale e internazionale. Per questo motivo, ha avuto due nomination ai Premi Oscar, due nomination a Golden Globes, due nomination a Critics Choice Award, una nomination a SAG Awards. Al Box Office Usa, Harriet è riuscito a incassare durante le prime 11 settimane di programmazione 43 milioni di dollari. I primi 12 milioni sono stati incassati solo nel primo weekend.

La pellicola verrà trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo in Italia nella prima serata di domenica 11 settembre alle ore 21:25 su Canale 5.

Cast, trailer e produzione

Nel 2015, la parte della protagonista Harriet Tubman avrebbe dovuto essere affidata a Viola Davis ma il progetto venne revocati. A febbraio 2017, Cynthia Erivo venne scelta per il ruolo di Tubman mentre Seith Mann avrebbe dovuto occuparsi della regia e Gregory Allen Howard per la sceneggiatura. La regia è passata a Kasi Lemmons nel mese di settembre 2018.

Il film è stato girato in Virginia da ottobre a dicembre 2018 per poi essere presentata in anteprima al Toronto International Film Festival a settembre 2019 e distribuito nelle sale cinematografiche americane dal 1° novembre 2019.

Il cast di Harriet è composto dai seguenti attori: