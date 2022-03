“Ogni piazza dell’Ucraina verrà chiamata piazza della liberà e nessuno ci piegherà. Siamo foti. Siamo Ucraini. Vogliamo che i nostri figli vivano. Ieri 16 bambini sono stati uccisi e Putin parla di opearazioni contro le infrastrutture militari: ma si tratta di bambini. Ieri ha ucciso 16 bambini con i suoi missili”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in collegamento al Parlamento europeo dove è in corso una plenaria sulla guerra in Ucraina (qui il video).

Zelensky al Parlamento europeo: “La tragedia che stiamo vivendo è immane”

“Sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare ma la tragedia che stiamo vivendo è immane” ha detto ancora Zelensky durante il suo intervento al Parlamento europeo. “Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa – ha detto ancora il presidente ucraino -: oggi stiamo mostrando a tutti quello che siamo”.

“Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Ue. Abbiamo dato prova della nostra forza – ha proseguito Zelensky -, abbiamo dimostrato che valiamo almeno quanto voi. Allora, dimostrateci che siete con noi, provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte, la luce batterà l’oscurità. Gloria all’Ucraina”.

