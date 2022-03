Il Cantante Mascherato: quando finisce e chi sono i finalisti

Il Cantante Mascherato: quando finisce e quali maschere saranno nella puntata finale. Il programma è iniziato venerdì 11 febbraio su Rai 1 in prima serata condotto sempre da Milly Carlucci..

Il Cantante Mascherato: quando finisce

Il Cantante Mascherato va in onda con la penultima puntata venerdì 18 marzo. Mentre la finalissima dello show musicale andrà in onda su Rai1 venerdì 25 marzo 2022.

Chi sono i finalisti del programma musicale

Ecco quali maschere sono arrivate all’appuntamento con la semifinale. Nel corso della penultima puntata saranno svelate due o tre delle maschere ad oggi rimaste in gara. In apertura ci sarà lo spareggio in diretta tra Drago e Lumaca.

Poi Red Canzian canterà Uomini Soli con Volpe e Noi Due Nel mondo e nell’anima con Medusa. Ivana Spagna canta Easy Lady con Lumaca/Drago e Call Me con Camaleonte. Orietta Berti canta Finchè la Barca va con Pinguino e Lunapiena con Soleluna.

Le 12 maschere in gara de Il cantante mascherato

Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato sono state 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Nello specifico, le 12 maschere in gara che hanno preso parte alla terza edizione del programma: