Perché TeleMeloni ha affidato proprio al direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, la conduzione della striscia quotidiana 2 di picche? Cosa prevede il contratto del giornalista (che ha affermato di non averne mai sottoscritto uno)? Qual è il compenso previsto?

E ancora, a norma del codice etico Rai, come si pone questa prestazione, considerando che Cerno dirige un giornale, non si ravvisa un potenziale conflitto di interessi? E il fatto che sia in direttore di una testata di proprietà di un deputato in carica, non ne mette in dubbio la terzietà? E infine è compatibile con il suddetto rapporto di collaborazione lo svolgimento, da parte di Cerno, di una attività editoriale sistematicamente ostile e delegittimante nei confronti di una trasmissione e di giornalisti del servizio pubblico?

Sono le domande contenute nell’interrogazione presentata tempo fa dalla componente M5s della Commissione di Vigilanza Dolores Bevilacqua ai vertici di Viale Mazzini sul contestatissimo contratto (ieri l’ennesimo attacco da parte del Cdr Rai Intrattenimento per quella costosissima striscia quotidiana su Rai2 affidata a un esterno, dagli ascolti assai deludenti), concesso al direttore meloniano da TeleMeloni.

Da TeleMeloni nessuna risposta

Domande che però sono rimaste senza risposta. A partire dal compenso, rimasto un mistero. I vertici di TeleMeloni si sono infatti limitati a dire che i valori economici delle prestazioni di Cerno “rientrano negli standard Rai per analoghe figure professionali e per le medesime fasce di palinsesto”.

Inoltre la Rai fa sapere che la scelta editoriale di utilizzare Cerno “è stata determinata da criteri di professionalità, esperienza e riconoscibilità presso il pubblico di riferimento” e ricorda come egli sia anche “autore di saggi di grande successo che affrontano tematiche attuali e complesse, spaziando dalla politica all’economia, dalla società alla cultura”. Inoltre il giornalista sarebbe “apprezzato in particolare per l’abilità nel semplificare e rendere comprensibili al grande pubblico argomenti complessi e articolati. Commentatore fine e raffinato, la sua conoscenza diretta di personaggi ed esponenti della politica e della cultura, lo collocano nel panorama dei professionisti più preparati su tematiche inerenti all’attualità”.

Nessun potenziale conflitto di interesse

E circa il conflitto di interessi, l’azienda spiega che “nella storia della Rai, diversi sono i casi di Direttori di Testate private che hanno condotto programmi del Servizio Pubblico o contemporaneamente al loro mandato o a breve distanza dalla cessazione di esso”, come “nel 2010 di Giuliano Ferrara e del programma Qui Radio Londra, condotto mentre era Direttore de Il Foglio; è stato il caso di Marco Damilano la cui striscia quotidiana Il Cavallo e la Torre fu inaugurata appena un mese dopo la cessazione del suo incarico di Direttore de L’Espresso; è il caso attuale di Peter Gomez Direttore de Il Fatto Quotidiano.it e conduttore di diverse trasmissioni Rai”.

Bevilacqua: “Dalla Rai una risposta imbarazzante”

A stretto giro è arrivata la replica di Bevilacqua, che ha definito quella della Rai “una risposta imbarazzante. Nessun cenno ai compensi, ma secondo l’azienda una scelta editoriale basata su criteri di ‘professionalità’”. Per Bevilacqua “siamo di fronte a un vero e proprio scandalo, perché lo stesso Cerno aveva detto di lavorare senza contratto, mentre la Rai mette nero su bianco che un contratto c’è e scade il 30 giugno del 2026. Alla luce dei risultati e della presa di posizione fortissima del Cdr approfondimento, la Rai intende rinnovarlo? E perché tutto questo mistero sulle cifre? Dateci una risposta”, conclude Bevilacqua.