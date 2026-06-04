Sondaggi politici, cambiano gli equilibri: Futuro Nazionale incalza le destre e i 5 Stelle fanno pressione sul Pd

Nuovi equilibri sia a destra che a sinistra. Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia di Youtrend per Agi, evidenziano due trend. Partiamo dalla maggioranza, con il centrodestra in affanno e che perde contatto con il campo largo. A causare, però, lo smottamento delle forze di governo è un altro partito di destra, ovvero Futuro Nazionale.

Il movimento di Roberto Vannacci guadagna lo 0,7% mentre la coalizione di governo perde lo 0,8%, soprattutto a causa della Lega. E così ora il campo largo ha un vantaggio di un punto e l’adesione di Futuro Nazionale nella coalizione può diventare decisiva. Si muove qualcosa anche nel fronte progressista: il Pd resta il primo partito della coalizione, ma perde consensi a favore dei 5 Stelle, che sono così un po’ meno lontani ora.

Sondaggi elettorali, M5s e Vannacci ribaltano gli equilibri delle coalizioni

Chi non risente particolarmente degli ultimi sondaggi è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni resta stabile al 28,2%. E aumenta così il suo vantaggio sul Pd, che perde lo 0,4% e si ferma al 21,8%. Ne approfittano anche i 5 Stelle, che guadagnando mezzo punto percentuale in due settimane tornando al 13%.

Difficoltà nel centrodestra per gli altri partiti della coalizione: Forza Italia cede lo 0,1% all’8,2% e la Lega perde lo 0,4% al 6,7%. Si avvicina così Verdi/Sinistra, in crescita di un decimo di punto al 6,6%. Ma si avvicina anche Futuro Nazionale, con sette decimi di punto guadagnati e dato attuale al 4,3%. Stabile, poi, Azione al 3% e flessione dello 0,1% per Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.

Il campo largo allunga sul centrodestra

Per quanto riguarda le coalizioni attuali, il campo largo – pur perdendo lo 0,1% – riesce ad allungare sul centrodestra: ora i progressisti si attestano al 45,1% contro il 44,1% della coalizione di governo, che nelle ultime due settimane ha perso lo 0,8% nella Supermedia. Cresce invece Futuro Nazionale al 4,3% mentre Azione è stabile al 3%.