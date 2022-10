Il Divin Codino in tv su Canale 5: trama, cast, colonna sonora del film su Roberto Baggio

Il Divin Codino è un film biopic sulla vita personale e sportiva di Roberto Baggio. Uscito nel maggio 2021 sulla piattaforma streaming di Netflix, viene mandato in onda in prima serata su Canale 5 martedì 18 ottobre 2022.

Il Divin Codino in tv su Canale 5: trama

Il Divin Codino è un film che narra le vicende personali e calcistiche del grande numero 10 italiano Roberto Baggio. Ad interpretare l’ex calciatore è stato l’attore Andrea Arcangeli, 29 anni e un passato tra Il “Paradiso delle Signore”, “Trust” e “Romulus”. Il film è stato prodotto da Netflix ed è uscito sulla piattaforma streaming il 26 maggio 2021. Mentre il 18 ottobre 2022 viene mandato in onda in priva tv su Canale 5.

La trama ripercorre gli esordi del calciatore e la sua vita personale che si intreccia continuamente con le sue vittorie ma anche le sconfitte fuori e dentro il campo da calcio. Un biopic che proietta l’animo e il talento del calciatore Baggio e dell’uomo Roberto.

Il Divin Codino: cast

Il protagonista principale è sicuramente Andrea Arcangeli nei panni del fuoriclasse. Il giovane attore per prepararsi al ruolo ha passato diverso tempo con Baggio. “A inizio 2020 ho passato un weekend intero a casa sua e abbiamo parlato tantissimo delle sue vicende”, ha raccontato l’attore a Repubblica. “Si è creato un rapporto che è andato al di là del fatto che io lo avrei interpretato, lui non mi ha mai fatto sentire alcuna pressione. Il giorno prima del primo ciak, dopo tanti mesi di preparazione, mi sentivo a un punto di non ritorno ed ero spaventato. Ho sentito la necessità di chiamarlo: non abbiamo parlato del film ma di come certi momenti delicati alla fine siano quelli che ti segnano. Da quel giorno, ho la presunzione di dire che ho guadagnato un’amicizia che resterà”.

Valentina Bellé nei panni della moglie Andreina Fabbi. Andrea Pennacchi, in quelli del papà Florindo; Anna Ferruzzi, alle prese col personaggio di Matilde; Thomas Trabacchi, Antonio Zavatteri e Riccardo Goretti, rispettivamente nel ruolo di Vittorio Petrone, Arrigo Sacchi e Maurizio Boldrini. Infine: Martufello, come l’allenatore Carlo Mazzone; Simone Colombari, dirigente della Fiorentina.

La colonna sonora del film su Roberto Baggio

La colonna sonora del film è stata composta da Matteo Buzzanca, noto anche con lo pseudonimo di Teodorf, musicista, compositore e produttore discografico romano classe 1973. Tuttavia la canzone principale che è stata scritta e composta ad hoc per questo film è L’uomo dietro il campione di Diodato, singolo rilasciato il 14 maggio 2021.