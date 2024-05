Dopo decenni in cui è stato tenuto sotto controllo dal vaccino, il morbillo torna a fare paura. Come riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità, nel 2022-2023 i casi registrati di questo pericoloso patogeno, a causa della sensibile e costante diminuzione delle immunizzazioni che l’Oms e numerosi esperti tra cui Matteo Bassetti vogliono contrastare, sono stati 321.582. Si tratta di un +88 per cento rispetto al dato dell’anno precedente quando erano stati 171.153.

Il dottor Patrick O’Connor, dell’OMS, ha infatti spiegato in una nota: “Il virus del morbillo è estremamente contagioso e qualsiasi lacuna nella copertura vaccinale rappresenta un potenziale rischio di epidemia. Pertanto, la copertura deve essere elevata ma anche uniforme ed equa”.

Proprio davanti a numeri simili e con la prospettiva che il 2024 sarà addirittura peggiore, è più che comprensibile il continuo invito a riprendere le vaccinazioni che dal 2019 a oggi sono letteralmente in picchiata. Peccato che tali appelli, anziché convincere tanti a immunizzarsi, stanno dando nuova linfa al movimento No Vax che, come già visto durante la pandemia da Covid-19, è entrato in azione a suon di sberleffi e minacce.

Calano le vaccinazioni e il morbillo torna a fare paura

“Più di 300 messaggi di insulti sulla mia pagina da parte del mondo no vax. Mentre si torna a morire di morbillo c’è chi, con la forte complicità di una parte della politica, continua su posizioni inaccettabili e pericolose. Pioveranno denunce. Ps. Poi non piangete in tribunale come avete fatto fino ad adesso”. Questo il messaggio comparso sulla pagina social di Bassetti.

Un testo accompagnato da una foto shock (che si può vedere in calce all’articolo), pubblicata sulla propria pagina Facebook dal medico italiano per dimostrare i vergognosi attacchi che sta subendo in queste ore. Inoltre Bassetti vuole far capire come insulti e minacce non passeranno in cavalleria ma finiranno al centro di denunce.