Un potente terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter ha colpito la parte centrale di Myanmar. Lo ha annunciato il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa è stata registrata 16 chilometri a nord-ovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, intorno alle 14.20 ora locale (le 7.20 italiane), ha dichiarato lo Usgs.

Danni sono stati segnalati anche a Bangkok, la capitale della vicina Thailandia. Nella capitale Naypyidaw, le strade sono state deformate dal movimento tellurico e pezzi di soffitto sono caduti dagli edifici, hanno osservato i cronisti sul posto.

I precedenti in Myanmar

I terremoti sono relativamente comuni in Myanmar, dove tra il 1930 e il 1956 si sono verificati sei sismi di magnitudo 7 o superiore in prossimità della faglia di Sagaing, che attraversa il centro del Paese da nord a sud. Nel 2016, un terremoto di magnitudo 6,8 sulla scala Richter ha scosso l’antica capitale Bagan, nel centro del Paese, uccidendo tre persone e provocando il crollo delle pareti dei templi di questa destinazione turistica.

Nel novembre 2012, un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il centro del Paese, uccidendo 26 persone e ferendone altre centinaia.

Allarme rosso

Secondo gli esperti, la carenza di infrastrutture, l’inadeguatezza dei servizi sanitari, soprattutto nelle zone rurali, e lo sviluppo incontrollato delle aree urbane hanno reso la popolazione delle regioni abitate particolarmente vulnerabile in caso di calamità naturali.

Forti scosse sono state inoltre avvertite in Thailandia, causando scene di panico a Bangkok, dove sono stati evacuati uffici e negozi, a seguito di un terremoto che ha colpito il centro del vicino Myanmar. A Bangkok sono stati sospesi alcuni servizi della metropolitana. Il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha immediatamente annunciato una “riunione di emergenza”.

Altre scosse sono state avvertite anche nella provincia cinese dello Yunnan (sud-ovest), secondo l’agenzia sismica cinese, che ha registrato una scossa di magnitudo 7,9. Un video su X mostra il crollo di un edificio in costruzione a Bangkok. La polizia ha spiegato che l’edificio era alto trenta piani e gli operatori di emergenza hanno riferito che almeno 43 operai sono rimasti intrappolati nel crollo.

Il disastro a Mandalay e a Sagaing

Le prime immagini e notizie in arrivo dalla parte centrale di Myanmar – in particolare l’area delle città di Sagaing e della storica capitale di Mandalay – dopo un potente sisma che ha squassato l’area, mostrano danni ingenti in un’area che è già fortemente provata da un conflitto tra le forze della giunta militare e i gruppi di resistenza.

Testimoni hanno riferito alla testata Myanmar Now che parti del Palazzo Reale storico di Mandalay sono state gravemente danneggiate. Immagini pubblicate su YouTube mostrano il ponte di Sagaing, un’importante struttura, completamente distrutto dal terremoto.

Altri centri abitati nelle vicinanze, come Kyaukse, Pyin Oo Lwin e Shwebo, hanno registrato scosse significative; le popolazioni locali variano da 50.480 abitanti a Kyaukse fino a 117.303 a Pyin Oo Lwin. Il Myanmar si trova lungo la Faglia di Sagaing, una importante linea di

faglia geologica che attraversa diverse regioni, compresa Mandalay. Questa faglia ha una storia di attività sismica significativa. Le scosse sono state avvertite anche in paesi vicini, tra cui Thailandia, India e Cina. La portata completa dei danni e l’eventuale numero di vittime sono ancora in fase di valutazione mentre la situazione si sviluppa.