Il Papa “non è fuori pericolo”: l’avvertimento dei medici

Per il medico che segue Papa Francesco, il pontefice non può essere considerato "fuori pericolo" anche se le sue condizioni sono migliorate.

Papa Francesco “non è fuori pericolo”, per il professore Sergio Aflieri. Anche se assicura che “in questo momento” non è in pericolo di vita, ma tutte le strade sono ancora possibili. Alfieri ha parlato in un punto stampa al Gemelli. “Il Papa – ha spiegato ancora – è stato curato per una forma infettiva, come tutti i pazienti di 88 anni” inizialmente “è stato curato a casa per una influenza” e quando “non è stato più possibile curarlo a casa è venuto in all’ospedale”.

Alfieri, ricordando della polmonite bilaterale del Papa, ha spiegato che il pontefice fa battute, parla, firma documenti e non è allettato. Poi un’altra spiegazione: Papa Bergoglio “ha sempre voluto che dicessimo la verità sulla sua salute”. Sulle sue condizioni, viene spiegato, oggi sta “molto meglio” rispetto a quando è arrivato ma non è possibile fornire rassicurazioni considerando il tipo di infezione e i rischi di un peggioramento. Il Papa resterà almeno tutta la prossima settimana in ospedale, secondo quanto riferito dai medici.