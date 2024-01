Il paradosso tedesco

Non capisco la Germania. Gli Usa le hanno sabotato i Nord Stream, come ha capito chiunque abbia il cervello a posto, ma Berlino finge di non vedere e subisce in silenzio un danno strutturale che l’ha già portata in recessione.

Attilio Mercuri

via email

Gentile lettore, la causa profonda sta nella viltà delle classi politiche non solo tedesche ma europee: guardi Meloni o Macron o tragici clown come Borrell, Michel e Ursula von der Leyen. Una viltà verso l’impero americano che nessuno avrebbe immaginato estesa fino a questo punto. Assistiamo alla débacle dell’ideale di Unione Europea e al declino storico dell’Occidente. La Germania, poi, vive un paradosso che sarà a lungo discusso dagli storici futuri. La nazione che inventò il nazismo e che dice di essere risorta dalle sue ceneri come una compiuta democrazia, è nell’Ue la più attiva sostenitrice del regime ucraino, così smaccatamente intriso di nostalgie naziste. Diceva l’altro giorno Maria Zacharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo: “Berlino appoggia un regime che tiene parate di piazza con le torce in stile nazista, glorifica i criminali della Seconda Guerra Mondiale, usa insegne delle SS e appone simboli della Wermacht sulle armi donate dall’Occidente”. E nel contempo la Germania si dichiara sostenitrice di Israele, ovvero un regime che neppure nasconde la sua pratica di sterminio del popolo palestinese. Berlino si è perfino costituita “parte terza” a favore di Tel Aviv presso la Corte di Giustizia dell’Onu nel processo per genocidio. Che patetica ironia nelle parole di Scholz: “La Germania vuole essere dalla parte giusta della Storia”.

