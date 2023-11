Il Pd rischia di spaccarsi persino sulle bandiere: pronto il servizio d’ordine per la manifestazione di sabato

Il Pd è pronto a scendere in piazza contro il governo. Le ore 14 di sabato si avvicinano, quando a Roma (a piazza del Popolo) i dem si ritroveranno uniti a protestare contro la manovra, i tagli alla sanità e alle pensioni, ma anche contro la riforma costituzionale che vuole introdurre il premierato.

Sarà anche una piazza per la pace, come ha garantito la segretaria del Pd, Elly Schlein. E da qui nascono le preoccupazioni del partito, perché il timore è che escano fuori posizioni meno coerenti con la linea della segretaria sul conflitto in Medio Oriente. In piazza, infatti, ci potrebbero essere anche tante persone non appartenenti al Pd e che, magari, hanno idee leggermente diverse sul conflitto tra Israele e Hamas.

Il caso bandiere nel Pd

La manifestazione dal titolo ‘Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è’ si terrà sabato 11 novembre alle ore 14 e verranno organizzati pullman da varie zone d’Italia. La manifestazione, viene sottolineato sul sito del partito, è “aperta a tutti coloro che vogliono un futuro più giusto, difendere la pace e i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, che chiedono un salario minimo, la salvaguardia del pianeta”. Una platea molto più vasta dei semplici militanti del Pd.

Come spiega la Repubblica, a preoccupare sono soprattutto le bandiere che verranno portate in piazza. Non a caso si sta già preparando il servizio d’ordine. Schlein dice da giorni che in piazza ci saranno solamente bandiere del Pd e della pace. Nessuna bandiera della Palestina, quindi, né di Israele.

Il servizio d’ordine avrà anche il compito di evitare che ci siano altre bandiere in piazza, magari provenienti dalla società civile che aderirà alla manifestazione. “Non credo ci saranno” bandiere palestinesi, assicura Igor Taruffi, responsabile dell’Organizzazione del Pd. E se le cose non dovessero andare come ci si aspetta, allora interverrà il servizio d’ordine per evitare altre bandiere. E non è detto che basti.