Il tribunale di sorveglianza concede la semilibertà a Chico Forti: tornerà in carcere solo la notte

Il tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti: l'uomo dovrà tornare in carcere solo la notte.

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e dovrà tornare in carcere solamente per la notte. Il tribunale di sorveglianza di Verona, dopo l’udienza dello scorso 16 settembre, ha deciso di concedere la semilibertà all’uomo condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta a Miami nel febbraio del 1998.

Chico Forti ottiene la semilibertà: cosa cambia

Forti è attualmente detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Già dal dicembre dello scorso anno, comunque, Forti svolge 40 ore a settimane di volontariato in un’azienda agricola: esce quindi dal carcere al mattino per tornare la sera, così come continuerà a fare con questo nuovo regime.

Ora sarà la direzione del carcere a stabilire il programma per Forti, che spera di poter andare più spesso a trovare la madre, che vive a Trento. Inoltre si attende anche una decisione sulla libertà condizionale, richiesta lo scorso anno e per la quale l’udienza si potrebbe svolgere nei primi mesi del 2027.