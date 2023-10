Il Washington Post rivela che gli 007 ucraini avrebbero assassinato decine di funzionari russi e non solo

Un’inchiesta del Washington Post rivela che gli 007 di Kiev avrebbero compiuto decine di omicidi mirati colpendo funzionari dell’amministrazione russa e non solo, tra loro ci sarebbe anche il blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky, Vladlen Tatarsky e la figlia del nazionalista russo Dugin, Daria Dugina.

Gli 007 di Kiev, secondo quanto scrive il Wp, sono dietro l’omicidio di Daria Dugina, la figlia del nazionalista russo Alexander Dugin, morta in un’esplosione della sua auto il 20 agosto 2022. La bomba che l’ha uccisa, scrive il quotidiano americano, è entrata in Russia nascosta in una gabbia per gatti trasportata da una mamma e una bambina di 12 anni.

Il Washington Post scrive che negli ultimi 20 mesi gli 007 ucraini hanno portato a termine decine di omicidi di funzionari russi e non solo

Secondo il Washington Post negli ultimi 20 mesi gli 007 ucraini hanno portato a termine decine di omicidi di funzionari russi e non solo. Fra questi, il blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky. Fin dall’inizio della guerra le capacità dell’intelligence ucraina si sono rivelate utili.

Gli 007 avevano infatti ottenuto informazioni di alto valore su target russi, consentendo così azioni mirate che hanno ucciso diversi comandanti russi e sono andate vicino all’ambito bersaglio di Valery Gerasimov, il capo dello stato maggiore delle forze armate russe. Il Washington Post precisa che nessuna delle operazioni condotte dagli agenti dell’intelligence ucraina avviene senza il via libera – tacito o chiaro – del presidente Volodymyr Zelensky.

Kiev: “Non commentiamo le informazioni ricevute dai media dalle fonti”

“Non commentiamo le informazioni ricevute dai media dalle fonti” ha dichiarato a Rbc Ucraina il servizio stampa del Servizio di sicurezza (Sbu). L’intelligence ucraina riferisce che tutti i dettagli delle operazioni speciali di alto profilo saranno discussi dopo la vittoria. Allo stesso tempo, come ha ripetutamente sottolineato il capo del Servizio di sicurezza Vasyl Malyuk, la Sbu continuerà a compiere “qualsiasi sforzo per cacciare gli occupanti dal territorio ucraino e porre fine alla guerra con la nostra vittoria”.

