Imagine Dragons a Milano: scaletta delle canzoni, biglietti ed orari del concerto all’Ippodromo di San Siro

Imagine Dragons a Milano: la band americana prosegue il suo tour in giro per il mondo con l’unica tappa prevista in Italia all’Ippodromo di San Siro. All’apertura del concerto ci sarà anche un cantante italiano.

Imagine Dragons a Milano: scaletta delle canzoni

La band Imagine Dragons è a Milano per il suo tour. Il gruppo musicale internazionale si esibirà all’Ippodromo di San Siro sabato 11 giugno 2022. Quella di Milano rappresenta l’unica tappa del loro «Mercury World Tour 2022». La band canterà anche i nuovi singoli presenti nel doppio disco «Mercury – Acts 1&2.

Ecco la scaletta prevista delle canzoni della band:

My Life

Believer

Polaroid / Hopeless Opus

It’s Time

Thunder

Amsterdam

Shots

Birds

Follow You

Lonely

Natural

Next to Me

I Bet My Life

Stand by Me (cover)

One Day

Whatever It Takes

It’s Ok

Demons

Enemy

Bones

Radioactive

The Fall

Walking the Wire

I biglietti ed orari del concerto all’Ippodromo di San Siro

Secondo le ultime informazioni, risultano tutti esauriti i biglietti Vip Package mentre sono ancora disponibili posti al prezzo di 69 euro.

I cancelli sono stati aperti alle 13 e i concerti iniziano alle 17.15. Il primo a salire sul palco è il cantautore americano KennyHoopla seguito, alle 18.30, dai canadesi Mother Mother .Dopo toccherà Rkomi, reduce da Sanremo ed anche neo giudice di X Factor. Infine, verso le 21.30 ecco la band tanto attesa.

