X Factor 2022, giudici: Rkomi è l’ultimo aggiunto e Michielin come conduttrice?

X Factor 2022, giudici: si completa il pacchetto dei quattro della giuria ed ora si attende solo la conferma ufficiale di chi sarà chiamato a condurre il talent musicale.

X Factor 2022, giudici: Rkomi è l’ultimo aggiunto

La formazione dei giudici del talent musicale X Factor 2022 si è completato. Dopo l’annuncio di Fedez, dell’attrice Ambra Angiolini e di Dargen D’Amico, ecco l’ultimo nome che diventa ufficiale: il cantante Rkomi. A sorpresa, dunque, è arrivato l’annuncio di Mirko Manuele Martorana che a 28 anni ha debuttato sul palco dell’Ariston nell’edizione 2022 di Sanremo.

Rkomi non ha portato a termine gli studi, lasciando la scuola a soli 17 anni. Si è gettato subito nel mondo del lavoro, accettando impieghi come lavapiatti, barista e muratore. In questo periodo, ha convissuto con Tedua, che l’ha instradato nel mondo della musica. E’ grazie a lui, infatti, che ha dato il via alla sua carriera. Da quel momento ad oggi, Mirko Manuele Martorana ne ha fatta di strada: ha pubblicato 3 album in studio, un unplugged e diversi singoli di successo. Non solo, l’artista milanese ha collaborato con diversi colleghi, ultima delle quali Elodie, nel featuring La coda del diavolo.

Michielin come conduttrice?

Se da una parte sono arrivati gli annunci dei quattro giudici, si attende ancora la conferma di chi sarà alla conduzione del talent musicale. Il nome di Francesca Michielin alla conduzione del talent sarebbe una svolta storica perché si tratterebbe di una prima figura femminile alla guida di X Factor, dopo due stagione con Facchinetti, dieci anni con Cattelan e l’ultima con Ludovico Tersigni. L’anticipazione è stata riportata dal sito Davide Maggio, dunque deve ancora essere confermata.