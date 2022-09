Imma Tataranni 2: trama, episodi e cast della serie televisiva di Rai 1

Imma Tataranni 2 stagione torna con la seconda parte della serie televisiva con gli ultimi episodi in onda su Rai1.

Imma Tataranni 2 torna con la seconda parte degli episodi su Rai 1. A partire da martedì 27 settembre 2022 andrà in onda il sostituto procuratore che tanto sta attirando l’attenzione dei telespettatori che potranno seguire tutti gli episodi anche in streaming sull’app di RaiPaly.

Imma Tataranni 2: trama ed episodi

Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna con la seconda parte della seconda stagione. I primi quattro episodi della seconda stagione sono andati in onda nell’ottobre del 2021. Martedì 27 settembre e giovedì 29 settembre 2022, su Rai 1 alle 21.25, vanno in onda il quinto e sesto episodio della seconda stagione. Gli altri saranno trasmessi giovedì 6 e giovedì 13 ottobre. In tutto gli episodi di questa seconda stagione sono otto. la prima stagione era composta da 6 episodi.

Imma (Vanessa Scalera) si concentrerà sui casi coadiuvata dal sempre fidato Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui l’attrazione è ancora più forte, soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione. Tuttavia, Imma cercherà di resistere alle tentazioni e di dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, occupandosi del marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre in crisi esistenziale, e della figlia Valentina (Alice Azzariti), che ora ha sposato la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai. Imprevisti in famiglia dovrà affrontare Imma che si deve prendere cura anche della madre Brunella (Lucia Zotti), che sembra custodire un segreto su sua figlia e che ora si trova ricoverata in una casa di riposo, e tenere testa alla suocera (Dora Romano), nella cui sarà sarà costretta ad andare a vivere.

Il cast della serie televisiva di Rai 1

In attesa poi della terza stagione ecco il cast completo della serie televisiva:

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Imma Tataranni, la protagonista Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere che aiuterà Imma nelle indagini e nei suoi spostamenti

A loro si aggiungono Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio .

Leggi anche: Striscia la Notizia riparte con nuovi conduttori e veline: nella prima puntata tapiro gigante al Pd