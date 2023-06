Incendio in una palazzina in ristrutturazione a Roma: un morto

Un incendio è divampato in una palazzina in ristrutturazione a Roma, in zona Colli Aniene: un morto e almeno sette le persone ferite.

Un uomo è morto a causa di un incendio divampato in una palazzina in ristrutturazione a Roma. Sono almeno sette le persone ustionate, di cui tre sono ricoverate in gravi condizioni al Sant’Eugenio. Dieci, invece, quelle intossicate. L’uomo sarebbe morto a causa del fumo: il suo corpo è stato ritrovato sulle scale del palazzo. Il rogo ha riguardato un edificio di via D’Onofrio, che si trova nella zona Colli Aniene. Nello specifico la palazzina si trova all’incrocio con Largo Nico Franchellucci. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Palazzina incendiata a Roma, erano in corso lavori di ristrutturazione

Nella palazzina sono in corso dei lavori di ristrutturazione. L’incendio ha riguardato circa sette piani. Oltre ai sette feriti ci sono da segnalare delle persone che sono state portate via dai vigili del fuoco con “complicazioni respiratorie”. Altre si sono comunque sottoposte al soccorso dei sanitari.

L’incendio di una palazzina a Roma è partito da un’auto: densa colonna di fumo sulla città

I vigili del fuoco sono ancora all’opera con diverse squadre e molti mezzi, tra cui anche due autobotti e due autoscale, per spegnere il rogo. Da una buona parte della Capitale è possibile vedere la densa colonna di fumo che si è alzata dalla palazzina a causa dell’incendio.

Secondo quanto scrive l’Ansa sul suo sito, citando fonti dei soccorritori, l’incendio sarebbe partito da un’auto parcheggiata sotto la palazzina. Le fiamme, divampate dal veicolo, avrebbero quindi innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene che si trovavano nel cantiere: le fiamme si sarebbero poi allargate andando a prendere anche l’impalcatura.