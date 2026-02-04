Inflazione, accelera il carrello della spesa e corrono i prezzi alimentari

L’inflazione mensile cresce, mentre il carrello della spesa accelera. Il 2026 inizia sì con un rallentamento del costo della vita, ma è solo un’illusione. Perché i prezzi al consumo mensili tornano a crescere, così come i costi dei beni di acquisto quotidiano come alimentari e prodotti per la cura delle persone. Spese inevitabili e che hanno un prezzo sempre più salato. A gennaio, l’Istat certifica un’inflazione in calo dall’1,2% all’1%, ma su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,4%.

Inflazione, continua a correre il carrello della spesa

Un’inversione di tendenza con il raddoppio del dato mensile, come sottolinea l’Unione nazionale consumatori. Anche perché ben più allarmante è il continuo aumento del carrello della spesa che passa dal +0,1% di dicembre al +1% di gennaio: “10 volte tanto, un balzo astronomico”. Il carrello della spesa cresce così del 2,1%, trainato soprattutto dall’aumento tendenziale del 2,6% dei prezzi alimentari e di bevande analcoliche.

Leonardo Donno, deputato del M5s, sottolinea come l’aumento di oggi si aggiunga al “già devastante +25% di inflazione alimentare negli ultimi 4 anni”. Numeri che “mettono con le spalle al muro una maggioranza che sta abbandonando gli italiani in mezzo a un fiume di rincari”. L’Istat ha poi rivisto anche il paniere con cui misura i prezzi al consumo, inserendo otto nuove categorie e voci come le divise scolastiche, i kit di videosorveglianza e i software antivirus. Scelte criticate dalle associazioni dei consumatori, con il Codacons che lamenta la riduzione del peso di spese relative ad abitazioni e trasporti, voci rilevanti e che incidono pesantamente sui bilancio familiare.