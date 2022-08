Instant Family: cast, storia vera, trama e dove vederlo

Instant Family in onda in prima serata su Canale 5 domenica 28 agosto: trama, cast e storia vera del film del 2018.

Instant Family: quali sono il cast e la trama del film di Sean Anders datato 2018 e in onda su Canale 5 nella serata di domenica 28 agosto? E qual è la storia vera della pellicola con Mark Eahlber e Rose Byrne protagonisti?

Trama di Instant Family

Instant Family è una commedia scritta e diretta nel 2018 da Sean Anders che racconta, con ironia e leggerezza, la storia di una coppia che decide di adottare un bambino e che, alla fine, si ritrova a gestire una giovane adolescente e i suoi due fratelli minori.

Il film è basato sulla vita privata dello stesso regista, padre adottivo, ed è stato realizzato sfruttando un budget di 48 milioni di dollari. La pellicola è stata distribuita in Italia da 20th Century Fox e ha riscosso particolare successo sia da parte della critica che del pubblico, riuscendo a maturare incassi superiori ai 120 milioni di dollari in tutto il mondo. Oltre ad Anders, la sceneggiatura del progetto è stata firmata anche da John Morris.

Per quanto riguarda la trama, i due coniugi Pete (Mark Wahlberg) ed Ellie Wagner (Rose Byrne) sono una coppia che ha avuto tutto dalla vita ma vengono spesso presi di mira dalle rispettive famiglie per non aver avuto figli. Dopo riflessioni e scontri, i coniugi Wagner decidono infine di adottare un bambino e si iscrivono a un corso per genitori adottivi. Nel loro percorso, vengono seguiti dalle assistenti sociali Karen (Octavia Spencer) e Sharon (Tig Notaro) che li accompagnano a un evento al quale partecipano svariati orfani. Inizialmente, l’idea di Pete ed Ellie era quella di adottare un bambino piccolo ma vengono conquistati dall’adolescente Lizzy. Dopo essersi informati sulla ragazza, una dei tanti orfani troppo grandi che nessuno vuole più adottare, la coppia scopre che la madre naturale di Lizzy è una tossicodipendente che si trova in carcere in quanto ha dato fuoco alla loro abitazione lasciato una pipa con il crack accesa. I coniugi, inoltre, apprendono anche che l’adolescente ha due fratelli più piccoli: Juan, 10 anni, e Lita, 6 anni.

Cast e storia vera

Il film Instant Family è ispirato alla vera storia di Anders che, nel 2012, ha adottato con la moglie Beth tre fratellirispettivamente di sei anni, di tre anni e di 18 mesi. I coniugi avevano cominciato a ipotizzare l’adozione nel 2011, quando entrambi avevano circa 40 anni. Tutto è nato da una battuta della moglie del cineasta: “Perché non adottiamo semplicemente un bambino di 5 anni e sarà come se avessimo iniziato cinque anni fa?”. La battuta viene ripetuta da Pete nelle prime scene della pellicola.

Il cast del film è composto da: