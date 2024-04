Inter-Torino, tre donne nella terna arbitrale: non era mai successo nella storia della Serie A

Inter-Torino diretta dalla prima terna arbitrale nella storia della Serie A.

Ferrieri, Di Monte, Trasciatti: chi sono le tre donne di Inter-Torino

Sono state accolte dalla standing avation del San Siro Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro ella sezione di Livorno, e le guardalinee Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti al loro ingresso nello stadio per il riscaldamento che ha preceduto il fischio d’inizio della partita. Tutte e tre avevano già diretto in Serie B e Coppa Italia.

La loro designazione è arrivata per una partita molto particolare. Al termine della quale sono previsti i festeggiamenti in casa Inter per la vittoria dello scudetto già in tasca.